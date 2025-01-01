У Луцьку - аварія: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 13:00
У Луцьку сталася ДТП за участю двох автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Чорновола.
З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Ford", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Чорновола.
З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Ford", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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