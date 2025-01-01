У Луцьку - аварія: зіткнулися два автомобілі





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



"Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Чорновола.



З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Ford", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася ДТП за участю двох автомобілів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Чорновола.З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Ford", - йдеться в повідомленні.Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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