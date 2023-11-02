У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО

Фахівці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" продовжують моніторинг стану флори та фауни території в межах щорічних весняних спостережень. На території нацпарку побачили і представників рідкісних видів.Про це йдеться у дописі на сторіці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".Серед ранньовесняних квіткових рослин продовжує квітнути анемона лісова (Anemone sylvestris) — делікатний вид, який внесено до офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Волинської області. Його поява в межах парку є свідченням збережених природних умов та флористичного багатства пущі.Приємним явищем стало спостереження за чорним лелекою (Ciconia nigra) — видом, занесеним до Червоної книги України. Цей обережний птах тримався високо над лісовим масивом, що характерно для його природної поведінки в період весняної активності.Фауна комах поповнюється новими спостереженнями — з'являються нові види метеликів та бабок, які з кожним теплим днем стають активнішими. Серед них як поширені види, так і рідкісні представники, що становлять інтерес для науковців і природоохоронців.Пташина фауна залишається активною: попри гніздовий сезон, багато видів продовжують співати. Ліс наповнений голосами зябликів, вівчариків, кропив’янок, дроздів та інших видів, характерних для мішаних лісів Полісся."Усі спостереження супроводжуються фотофіксацією. Знімки та записи публікуються на міжнародній платформі iNaturalist, що дає змогу фіксувати біорізноманіття, обмінюватися даними з науковою спільнотою та долучати громадськість до процесу природоохоронного моніторингу.Природне різноманіття Цуманської пущі нагадує про важливість постійного вивчення й охорони дикої природи", - йдеться у дописі на сторінці нацпарку.