У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО

У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО
Фахівці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" продовжують моніторинг стану флори та фауни території в межах щорічних весняних спостережень. На території нацпарку побачили і представників рідкісних видів.

Про це йдеться у дописі на сторіці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".

Серед ранньовесняних квіткових рослин продовжує квітнути анемона лісова (Anemone sylvestris) — делікатний вид, який внесено до офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Волинської області. Його поява в межах парку є свідченням збережених природних умов та флористичного багатства пущі.
У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО
У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО

Приємним явищем стало спостереження за чорним лелекою (Ciconia nigra) — видом, занесеним до Червоної книги України. Цей обережний птах тримався високо над лісовим масивом, що характерно для його природної поведінки в період весняної активності.

Фауна комах поповнюється новими спостереженнями — з'являються нові види метеликів та бабок, які з кожним теплим днем стають активнішими. Серед них як поширені види, так і рідкісні представники, що становлять інтерес для науковців і природоохоронців.
У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО
У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО
У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО

Пташина фауна залишається активною: попри гніздовий сезон, багато видів продовжують співати. Ліс наповнений голосами зябликів, вівчариків, кропив’янок, дроздів та інших видів, характерних для мішаних лісів Полісся.
У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО
У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО

"Усі спостереження супроводжуються фотофіксацією. Знімки та записи публікуються на міжнародній платформі iNaturalist, що дає змогу фіксувати біорізноманіття, обмінюватися даними з науковою спільнотою та долучати громадськість до процесу природоохоронного моніторингу.
Природне різноманіття Цуманської пущі нагадує про важливість постійного вивчення й охорони дикої природи", - йдеться у дописі на сторінці нацпарку.

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Теги: лелека, Цуманська пуща, Волинь, природа, флора, фауна
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