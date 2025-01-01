Батькам загиблого прикордонника з Волині вручили його погони «старшого сержанта». ФОТО

Погони загиблого прикордонника з Волинівручили його батькам.За героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України, наказом Голови Державної прикордонної служби України Олександру Новосаду посмертно присвоєно чергове військове звання «старший сержант», - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Хлопець приєднався до прикордонної родини восени 2022 року. Спершу охороняв українсько-польську ділянку кордону, пізніше був призначений в прикордонну комендатуру швидкого реагування Волинського загону на посаду снайпера.На початку 2024 року в складі прикордонного підрозділу Олександр вирушив у зону бойових дій на Донеччину. Там прикордонники мужньо протистояли російському ворогу та відбивали постійні штурми окупантів. 25 лютого минулого року, під час чергового бойового зіткнення в районі населеного пункту Новомихайлівка, зв'язок з військовослужбовцем було втрачено. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Майже через рік експертиза ДНК підтвердила його загибель. Поховали Олександра на кладовищі села Тростянка Володимирського району.Витяг з наказу про присвоєння військового звання та погони в музеї Волинського прикордонного загону вручили батькам полеглого прикордонника.Військовий капелан протоієрейзвершив заупокійну молитву та разом з рідними та побратимами Олександра помолився за його душу.«Кожне заупокійне богослужіння завершується словами "Вічна пам'ять". Це нагадування про те, що ми повинні завжди пам’ятати тих, кого уже не має серед нас, а особливо наших воїнів, які звершили одну з найбільших заповідей – заповідь любові – любити ближнього свого, своїх батьків та свою Батьківщину. Що і сповна виконав наш воїн Олександр. Царство йому небесне і вічний спокій», - зазначив отець Михайло, завершуючи молитву.