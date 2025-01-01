Лучанин здав патрульним п'янючого водія





Про це повідомили на



Прямуючи на місце, патрульні виявили автомобіль на вулиці Коперника. Водій порушував правила дорожнього руху.



Під час спілкування з 56-річним керманичем патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці. Результат – 2,29 проміле.



На чоловіка патрульні склали відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, близько 20-ї години, патрульні у Луцьку отримали повідомлення від небайдужого громадянина, який повідомив, що бачив, як чоловік напідпитку сідав за кермо автомобіля Peugeot.Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Волині.Прямуючи на місце, патрульні виявили автомобіль на вулиці Коперника. Водій порушував правила дорожнього руху.Під час спілкування з 56-річним керманичем патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці. Результат – 2,29 проміле.На чоловіка патрульні склали відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію