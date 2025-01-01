З російського полону повернулися 205 захисників
Сьогодні, 15:39
У вівторок, 6 травня, Україна повернула додому 205 воїнів.
Це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності.
"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні.Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", - зазначив у дописі гарант.
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Це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності.
"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні.Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", - зазначив у дописі гарант.
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