Уночі росія атакувала 136 дронами: постраждали три області

Уночі росія атакувала 136 дронами: постраждали три області
Цієї ночі Сили оборони збили 54 ворожі дрони, ще 70 БпЛА-імітаторів локаційно втрачені. Загалом Росія атакувала 136 безпілотниками, повідомили Повітряні сили.

Запуск провели з російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та окупованого Приморська (Запорізька область). Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 10.30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 70 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!" – повідомили військові.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

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Теги: Росія, війна
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