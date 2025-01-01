Військовий з Волині просить заборонити ТікТок. ВІДЕО

Михайло Бабенчук опублікував петицію щодо блокування соціальної мережі ТікТок.



Про це він повідомив на своїй



На думку чоловіка, цю платформу використовують для ворожої пропаганди, ІПСО, вербування людей та спотворення фактів про війну.



“ТікТок належить китайській компанії. Як відомо, Китай — стратегічний партнер рф, і тому зберігає і передає особисті дані країні-агресору”, — зазначив у своєму дописі Михайло Бабенчук.



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У петиції він наголошує:



- Китай може отримувати доступ до персональних даних користувачів TikTok завдяки своєму законодавству. Це створює загрозу нацбезпеці України, оскільки інформація може використовуватись у шпигунських цілях.



- TikTok може бути інструментом впливу Китаю, що дозволяє просувати ворожу пропаганду та маніпулювати інформаційним простором, зокрема у темі війни в Україні.



- Росія й Китай активно використовують кіберпростір для крадіжки даних та дезінформації. TikTok може сприяти цим кампаніям, що шкодить обороноздатності України.



- Платформа пропускає політичну дезінформацію: за даними міжнародних досліджень, TikTok схвалив публікацію фейкових політичних оголошень напередодні виборів у Європі, що ставить під сумнів її надійність.



Михайло Бабенчук закликає Верховну Раду внести законопроєкт про блокування TikTok на території України, а також заборонити використання додатку на пристроях держслужбовців, військових та осіб, дотичних до оборонної політики.



Петиція вже набрала 170 голосів з необхідних 25 000.



Ознайомитися з повним текстом петиції, а також підписати її можна тут.



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