Військовий з Волині просить заборонити ТікТок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Військовий з Волині Михайло Бабенчук опублікував петицію щодо блокування соціальної мережі ТікТок.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
На думку чоловіка, цю платформу використовують для ворожої пропаганди, ІПСО, вербування людей та спотворення фактів про війну.
“ТікТок належить китайській компанії. Як відомо, Китай — стратегічний партнер рф, і тому зберігає і передає особисті дані країні-агресору”, — зазначив у своєму дописі Михайло Бабенчук.
ВІДЕО У НАШОМУ ТЕЛЕГРАМІ
У петиції він наголошує:
- Китай може отримувати доступ до персональних даних користувачів TikTok завдяки своєму законодавству. Це створює загрозу нацбезпеці України, оскільки інформація може використовуватись у шпигунських цілях.
- TikTok може бути інструментом впливу Китаю, що дозволяє просувати ворожу пропаганду та маніпулювати інформаційним простором, зокрема у темі війни в Україні.
- Росія й Китай активно використовують кіберпростір для крадіжки даних та дезінформації. TikTok може сприяти цим кампаніям, що шкодить обороноздатності України.
- Платформа пропускає політичну дезінформацію: за даними міжнародних досліджень, TikTok схвалив публікацію фейкових політичних оголошень напередодні виборів у Європі, що ставить під сумнів її надійність.
Михайло Бабенчук закликає Верховну Раду внести законопроєкт про блокування TikTok на території України, а також заборонити використання додатку на пристроях держслужбовців, військових та осіб, дотичних до оборонної політики.
Петиція вже набрала 170 голосів з необхідних 25 000.
Ознайомитися з повним текстом петиції, а також підписати її можна тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
На думку чоловіка, цю платформу використовують для ворожої пропаганди, ІПСО, вербування людей та спотворення фактів про війну.
“ТікТок належить китайській компанії. Як відомо, Китай — стратегічний партнер рф, і тому зберігає і передає особисті дані країні-агресору”, — зазначив у своєму дописі Михайло Бабенчук.
ВІДЕО У НАШОМУ ТЕЛЕГРАМІ
У петиції він наголошує:
- Китай може отримувати доступ до персональних даних користувачів TikTok завдяки своєму законодавству. Це створює загрозу нацбезпеці України, оскільки інформація може використовуватись у шпигунських цілях.
- TikTok може бути інструментом впливу Китаю, що дозволяє просувати ворожу пропаганду та маніпулювати інформаційним простором, зокрема у темі війни в Україні.
- Росія й Китай активно використовують кіберпростір для крадіжки даних та дезінформації. TikTok може сприяти цим кампаніям, що шкодить обороноздатності України.
- Платформа пропускає політичну дезінформацію: за даними міжнародних досліджень, TikTok схвалив публікацію фейкових політичних оголошень напередодні виборів у Європі, що ставить під сумнів її надійність.
Михайло Бабенчук закликає Верховну Раду внести законопроєкт про блокування TikTok на території України, а також заборонити використання додатку на пристроях держслужбовців, військових та осіб, дотичних до оборонної політики.
Петиція вже набрала 170 голосів з необхідних 25 000.
Ознайомитися з повним текстом петиції, а також підписати її можна тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Уночі росія атакувала 136 дронами: постраждали три області
Сьогодні, 14:08
Польські перевізники анонсували акцію протесту на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»
Сьогодні, 13:41
Військовий з Волині просить заборонити ТікТок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук
Сьогодні, 13:02
Концерт до дня Європи: театр у Луцьку кличе на захід, який поєднає європейську класику й українську душу
Сьогодні, 12:43