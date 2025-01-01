Військовий з Волині просить заборонити ТікТок. ВІДЕО

Військовий з Волині просить заборонити ТікТок. ВІДЕО
Військовий з Волині Михайло Бабенчук опублікував петицію щодо блокування соціальної мережі ТікТок.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

На думку чоловіка, цю платформу використовують для ворожої пропаганди, ІПСО, вербування людей та спотворення фактів про війну.

“ТікТок належить китайській компанії. Як відомо, Китай — стратегічний партнер рф, і тому зберігає і передає особисті дані країні-агресору”, — зазначив у своєму дописі Михайло Бабенчук.

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У петиції він наголошує:

- Китай може отримувати доступ до персональних даних користувачів TikTok завдяки своєму законодавству. Це створює загрозу нацбезпеці України, оскільки інформація може використовуватись у шпигунських цілях.

- TikTok може бути інструментом впливу Китаю, що дозволяє просувати ворожу пропаганду та маніпулювати інформаційним простором, зокрема у темі війни в Україні.

- Росія й Китай активно використовують кіберпростір для крадіжки даних та дезінформації. TikTok може сприяти цим кампаніям, що шкодить обороноздатності України.

- Платформа пропускає політичну дезінформацію: за даними міжнародних досліджень, TikTok схвалив публікацію фейкових політичних оголошень напередодні виборів у Європі, що ставить під сумнів її надійність.

Михайло Бабенчук закликає Верховну Раду внести законопроєкт про блокування TikTok на території України, а також заборонити використання додатку на пристроях держслужбовців, військових та осіб, дотичних до оборонної політики.

Петиція вже набрала 170 голосів з необхідних 25 000.

Ознайомитися з повним текстом петиції, а також підписати її можна тут.

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