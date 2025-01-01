Концерт до дня Європи: театр у Луцьку кличе на захід, який поєднає європейську класику й українську душу





Про це



«День Європи у театрі. Запрошуємо на святковий концерт, де на одній сцені перетнуться два музичні світи:



- європейські хіти



- українські народні та естрадні пісні.



Мелодійна подорож, що поєднає європейську класику й українську душу – у виконанні артистів і естрадно-симфонічного оркестру театру», – зазначають у театрі.



Коли?



П'ятниця, 9 травня о 18:00.



Тривалість концерту - 2 год 10 хв.



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