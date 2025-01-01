Концерт до дня Європи: театр у Луцьку кличе на захід, який поєднає європейську класику й українську душу

Концерт до дня Європи: театр у Луцьку кличе на захід, який поєднає європейську класику й українську душу
Концерт до дня Європи «Мелодії єдності» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру відбудеться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка. До відзначення Дня Європи музиканти підготували твори відомих європейських і українських композиторів.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.

«День Європи у театрі. Запрошуємо на святковий концерт, де на одній сцені перетнуться два музичні світи:

- європейські хіти

- українські народні та естрадні пісні.

Мелодійна подорож, що поєднає європейську класику й українську душу – у виконанні артистів і естрадно-симфонічного оркестру театру», – зазначають у театрі.

Коли?

П'ятниця, 9 травня о 18:00.

Тривалість концерту - 2 год 10 хв.

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Теги: Луцьк, театр
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