Сирський допоміг СБУ вичислити «крота» у бойовій бригаді ЗСУ

Працівники СБУ затримали російського «крота» у бойовій бригаді Збройних сил УкраїниПро це у телеграмі повідомила СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил Українизатримала агента рф у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як гру).За матеріалами справи, зрадник «зливав» окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.Поетапно задокументовано, як агент месенджером виходив на куратора з російського гру та передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової.Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.Для комунікації з російським спецслужбістом «кріт» використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті.За геолокаціями агента окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження.Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і запобігла їхній реалізації. Після проведення заходів для убезпечення локацій Сил оборони зрадника було затримано неподалік лінії бойового зіткнення.Під час обшуку у нього вилучено два телефони, які він використовував для комунікації з російським гру.За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. СБУ також встановила особу його куратора – співробітника воєнної розвідки рф, який перебуває на передовій східного фронту.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.