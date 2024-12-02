Шольца провели з посади канцлера

Олафа Шольца, він виступив із прощальною промовою.



Про це пише



У своїй прощальній промові Шольц назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності".



"У демократії посади завжди надаються лише на обмежений термін. І це відрізняє нас від автократій у всьому світі", – підкреслив він під час церемонії військового вшанування, якою Бундесвер віддав йому честь напередодні передбачуваної передачі повноважень його наступнику – Фрідріху Мерцу.



За словами Шольца, "у наші часи аж ніяк не є нормою, щоб така зміна проходила настільки цивілізовано, колегіально та гідно, як ми це спостерігаємо тут, у Німеччині, цими днями".



Шольц згадав про велику суспільну солідарність, зокрема під час пандемії коронавірусу, у прийомі українських біженців і під час енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну.



"Служити цій Німеччині як її канцлер – це було й залишається честю мого життя", – сказав Шольц.



Також він побажав Мерцу "багато успіху, удачі та щасливої руки" у виконанні всіх його завдань та у викликах, які попереду.



Церемонія, відома як Große Zapfenstreich ("Великий відбій"), є найурочистішою церемонією Бундесверу, якою вшановують заслужених посадовців наприкінці їхньої служби.



Ритуал, який влаштовують для прощання з федеральними президентами, міністрами оборони та генералами в Німеччині, бере свій початок з кінця XVI століття.



Große Zapfenstreich передбачає однакову послідовність дій: марш солдатів і шикування, виконання трьох музичних творів (які може обрати той, кого вшановують), відбивання чечітки військовими, державний гімн і знову марширування.



Під час прощальної церемонії оркестр виконав пісню "In My Life" групи The Beatles, оскільки Шольц був мером Гамбурга – міста, де довгий час виступав британський гурт.



Також він обрав уривок з "Бранденбурзького концерту № 2" Йоганна Себастьяна Баха, бо мешкає в столиці Бранденбургу Потсдамі.



Окрім цього, Шольц обрав пісню Арети Франклін "Respect" ("Повага"), оскільки це слово використовувалось у його передвиборчих гаслах на виборах 2021 року.



Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.



Вибори у парламенті нового канцлера, який замінить Шольца, відбудуться 6 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 5 травня в Міністерстві оборони Німеччини відбулась урочиста церемонія проводів канцлера, він виступив із прощальною промовою.Про це пише "Європейська правда". У своїй прощальній промові Шольц назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності"."У демократії посади завжди надаються лише на обмежений термін. І це відрізняє нас від автократій у всьому світі", – підкреслив він під час церемонії військового вшанування, якою Бундесвер віддав йому честь напередодні передбачуваної передачі повноважень його наступнику – Фрідріху Мерцу.За словами Шольца, "у наші часи аж ніяк не є нормою, щоб така зміна проходила настільки цивілізовано, колегіально та гідно, як ми це спостерігаємо тут, у Німеччині, цими днями".Шольц згадав про велику суспільну солідарність, зокрема під час пандемії коронавірусу, у прийомі українських біженців і під час енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну."Служити цій Німеччині як її канцлер – це було й залишається честю мого життя", – сказав Шольц.Також він побажав Мерцу "багато успіху, удачі та щасливої руки" у виконанні всіх його завдань та у викликах, які попереду.Церемонія, відома як Große Zapfenstreich ("Великий відбій"), є найурочистішою церемонією Бундесверу, якою вшановують заслужених посадовців наприкінці їхньої служби.Ритуал, який влаштовують для прощання з федеральними президентами, міністрами оборони та генералами в Німеччині, бере свій початок з кінця XVI століття.Große Zapfenstreich передбачає однакову послідовність дій: марш солдатів і шикування, виконання трьох музичних творів (які може обрати той, кого вшановують), відбивання чечітки військовими, державний гімн і знову марширування.Під час прощальної церемонії оркестр виконав пісню "In My Life" групи The Beatles, оскільки Шольц був мером Гамбурга – міста, де довгий час виступав британський гурт.Також він обрав уривок з "Бранденбурзького концерту № 2" Йоганна Себастьяна Баха, бо мешкає в столиці Бранденбургу Потсдамі.Окрім цього, Шольц обрав пісню Арети Франклін "Respect" ("Повага"), оскільки це слово використовувалось у його передвиборчих гаслах на виборах 2021 року.Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.Вибори у парламенті нового канцлера, який замінить Шольца, відбудуться 6 травня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію