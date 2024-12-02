Шольца провели з посади канцлера

Шольца провели з посади канцлера
Ввечері 5 травня в Міністерстві оборони Німеччини відбулась урочиста церемонія проводів канцлера Олафа Шольца, він виступив із прощальною промовою.

Про це пише "Європейська правда".

У своїй прощальній промові Шольц назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності".

"У демократії посади завжди надаються лише на обмежений термін. І це відрізняє нас від автократій у всьому світі", – підкреслив він під час церемонії військового вшанування, якою Бундесвер віддав йому честь напередодні передбачуваної передачі повноважень його наступнику – Фрідріху Мерцу.

За словами Шольца, "у наші часи аж ніяк не є нормою, щоб така зміна проходила настільки цивілізовано, колегіально та гідно, як ми це спостерігаємо тут, у Німеччині, цими днями".

Шольц згадав про велику суспільну солідарність, зокрема під час пандемії коронавірусу, у прийомі українських біженців і під час енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну.

"Служити цій Німеччині як її канцлер – це було й залишається честю мого життя", – сказав Шольц.

Також він побажав Мерцу "багато успіху, удачі та щасливої руки" у виконанні всіх його завдань та у викликах, які попереду.

Церемонія, відома як Große Zapfenstreich ("Великий відбій"), є найурочистішою церемонією Бундесверу, якою вшановують заслужених посадовців наприкінці їхньої служби.

Ритуал, який влаштовують для прощання з федеральними президентами, міністрами оборони та генералами в Німеччині, бере свій початок з кінця XVI століття.

Große Zapfenstreich передбачає однакову послідовність дій: марш солдатів і шикування, виконання трьох музичних творів (які може обрати той, кого вшановують), відбивання чечітки військовими, державний гімн і знову марширування.

Під час прощальної церемонії оркестр виконав пісню "In My Life" групи The Beatles, оскільки Шольц був мером Гамбурга – міста, де довгий час виступав британський гурт.

Також він обрав уривок з "Бранденбурзького концерту № 2" Йоганна Себастьяна Баха, бо мешкає в столиці Бранденбургу Потсдамі.

Окрім цього, Шольц обрав пісню Арети Франклін "Respect" ("Повага"), оскільки це слово використовувалось у його передвиборчих гаслах на виборах 2021 року.

Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

Вибори у парламенті нового канцлера, який замінить Шольца, відбудуться 6 травня.

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Теги: Шольц
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