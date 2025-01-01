На Покровському напрямку загинув волинянин Сергій Дудюк

На Покровському напрямку загинув волинянин Сергій Дудюк
У бою неподалік Новомиколаївки, що в Покровському районі на Донеччині, обірвалося життя волинянина Сергія Дудюка.

Про це повідомила Затурцівська громада у фейсбуці.

На фронті загинув житель села Озютичі Дудюк Сергій Вікторович. Життя Героя обірвалося поблизу н.п. Новомиколаївка Покровського району Донецької області.

Сергій Дудюк воював у складі 59 окремої штурмової бригади.

«Приносимо щирі співчуття родині. Вічна пам'ять і Слава Сергію», - зазначили у громаді.
На Покровському напрямку загинув волинянин Сергій Дудюк

Про дату, час та місце зустрічі загиблого повідомлять додатково.

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Теги: загиблі, війна
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