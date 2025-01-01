На Покровському напрямку загинув волинянин Сергій Дудюк

Сергія Дудюка.



Про це повідомила Затурцівська громада у фейсбуці.



На фронті загинув житель села Озютичі Дудюк Сергій Вікторович. Життя Героя обірвалося поблизу н.п. Новомиколаївка Покровського району Донецької області.



Сергій Дудюк воював у складі 59 окремої штурмової бригади.



«Приносимо щирі співчуття родині. Вічна пам'ять і Слава Сергію», - зазначили у громаді.



Про дату, час та місце зустрічі загиблого повідомлять додатково.



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