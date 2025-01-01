На Волині створюють перший в країні промислово-енергетичний кластер





На території Володимирської громади вже три роки ведеться ґрунтовна підготовча робота: встановлено 100-метрову вежу для вимірювання вітрового потенціалу, сформовано земельний банк із ділянок, придатних для будівництва вітрових станцій.



Керівний партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко наголосив, що цей проєкт не просто крок уперед у сфері відновлювальних джерел енергії, а створення моделі майбутнього для українських регіонів, яка відкриває шлях до створення нових робочих місць, зміцнення місцевих бюджетів, повернення молоді в громади та глибшої інтеграції України до європейського енергетичного ринку.



Яким було торік виробництво електроенергії з відновлюваних джерел



Частка відновлювальної енергетики в енергобалансі України у 2024 році сягнула 11%. Про це повідомляло галузеве видання ExPro.



Обсяг електроенергії, виробленої в Україні з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, електростанції на біогазі та міні-ГЕС) у 2024 році становив 11 млн МВт-год, що на 6,4% більше, ніж у 2023 році.



Річний максимум виробництва електроенергії з відновлювальних джерел (за обсягом) минулого року зафіксували у серпні –1165 тис. МВт-год, а мінімальний показник – у грудні.



Вже у січні 2025 року виробництво електроенергії з відновлювальних джерел скоротилось на 8%, у порівнянні з січнем 2024-го, проте виросло на 14,5% у порівнянні з січнем 2023-го.



За оцінкою Української вітроенергетичної асоціації, у 2024 році було встановлено лише 20 МВт нових потужностей вітроенергетики. На цей рік прогнози більш оптимістичні, проте інвестиційний клімат, управління ринковими та політичними ризиками залишаються ключовими для прийняття рішень. Потужність сонячних електростанцій зросла орієнтовно на 850 МВт – це за оцінками Асоціації сонячної енергетики України.



Загальний технічний потенціал усіх відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні становить близько 5 трильйонів кіловат-годин електроенергії на рік. Як констатують фахівці, це – колосальний обсяг, який суттєво перевищує потреби нашої держави в електроенергії. Тому логічним напрямом розвитку ВДЕ є не лише забезпечення внутрішніх потреб, а й експорт енергії до сусідніх країн та країн ЄС.



В Україні є Національний план розвитку відновлюваної енергетики



Заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час онлайн-зустрічі Energy Freedom by Energy Club на тему «Інвестиції у відновлювану енергетику України: механізми стимулювання» нагадав, що схвалений урядом Національний план розвитку відновлюваної енергетики передбачає зростання до 2030 року частки ВДЕ в енергетичному балансі країни не менше ніж до 27%.



«Передбачено низку дій щодо вдосконалення умов розвитку відновлюваної енергетики. Зокрема, механізми щодо підтримки відновлюваної енергетики на ринкових конкурентних засадах. Це запровадження укладення довгострокових прямих договорів купівлі-продажу електричної енергії між виробниками з відновлюваних джерел енергії та споживачами. Також важливу роль відіграє запровадження механізмів гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ», – зазначив він.



Посадовець також повідомив, що протягом лише воєнних 2022-2024 років в Україні було введено в експлуатацію понад 860 МВт нових потужностей ВДЕ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія UDP Renewables підписала з низкою громад Волинської області меморандум про співпрацю у створенні першого в Україні промислово-енергетичного кластера, який об’єднає вітрову та сонячну генерацію, а також виробництво «зеленого» водню. Про це повідомили в Українській вітроенергетичній асоціації, інформує Комерсант український На території Володимирської громади вже три роки ведеться ґрунтовна підготовча робота: встановлено 100-метрову вежу для вимірювання вітрового потенціалу, сформовано земельний банк із ділянок, придатних для будівництва вітрових станцій.Керівний партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко наголосив, що цей проєкт не просто крок уперед у сфері відновлювальних джерел енергії, а створення моделі майбутнього для українських регіонів, яка відкриває шлях до створення нових робочих місць, зміцнення місцевих бюджетів, повернення молоді в громади та глибшої інтеграції України до європейського енергетичного ринку.Частка відновлювальної енергетики в енергобалансі України у 2024 році сягнула 11%. Про це повідомляло галузеве видання ExPro.Обсяг електроенергії, виробленої в Україні з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, електростанції на біогазі та міні-ГЕС) у 2024 році становив 11 млн МВт-год, що на 6,4% більше, ніж у 2023 році.Річний максимум виробництва електроенергії з відновлювальних джерел (за обсягом) минулого року зафіксували у серпні –1165 тис. МВт-год, а мінімальний показник – у грудні.Вже у січні 2025 року виробництво електроенергії з відновлювальних джерел скоротилось на 8%, у порівнянні з січнем 2024-го, проте виросло на 14,5% у порівнянні з січнем 2023-го.За оцінкою Української вітроенергетичної асоціації, у 2024 році було встановлено лише 20 МВт нових потужностей вітроенергетики. На цей рік прогнози більш оптимістичні, проте інвестиційний клімат, управління ринковими та політичними ризиками залишаються ключовими для прийняття рішень. Потужність сонячних електростанцій зросла орієнтовно на 850 МВт – це за оцінками Асоціації сонячної енергетики України.Загальний технічний потенціал усіх відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні становить близько 5 трильйонів кіловат-годин електроенергії на рік. Як констатують фахівці, це – колосальний обсяг, який суттєво перевищує потреби нашої держави в електроенергії. Тому логічним напрямом розвитку ВДЕ є не лише забезпечення внутрішніх потреб, а й експорт енергії до сусідніх країн та країн ЄС.Заступник міністра енергетики Українипід час онлайн-зустрічі Energy Freedom by Energy Club на тему «Інвестиції у відновлювану енергетику України: механізми стимулювання» нагадав, що схвалений урядом Національний план розвитку відновлюваної енергетики передбачає зростання до 2030 року частки ВДЕ в енергетичному балансі країни не менше ніж до 27%.«Передбачено низку дій щодо вдосконалення умов розвитку відновлюваної енергетики. Зокрема, механізми щодо підтримки відновлюваної енергетики на ринкових конкурентних засадах. Це запровадження укладення довгострокових прямих договорів купівлі-продажу електричної енергії між виробниками з відновлюваних джерел енергії та споживачами. Також важливу роль відіграє запровадження механізмів гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ», – зазначив він.Посадовець також повідомив, що протягом лише воєнних 2022-2024 років в Україні було введено в експлуатацію понад 860 МВт нових потужностей ВДЕ.

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