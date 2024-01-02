Підробка документів: поліція розслідує дії чиновника, який зупинив будівництво на Кафедральній у Луцьку

Олександра Хвіщука за ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України.



Про це



Йдеться про підроблення офіційного документа з боку особи, яка має право посвідчувати такий документ. Раніше чиновник видав припис про заборону будівництва на ділянці в Старому місті у Луцьку.



Забудовник аргументує, що припис – незаконний, у звʼязку з цим звернувся в правоохоронні органи з відповідними заявами, на які там відреагували.



Як йдеться у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідство веде Луцький райвідділ поліції, провадження розпочато 13 грудня.



Олександр Хвіщук 18 жовтня видав припис про припинення будівельних та земляних робіт на згаданій ділянці, аргументувавши свої рішення буцімто відсутністю дозволів та археологічних розвідок, хоча забудовник ділянки ТОВ «Містобудконцепт» зазначає, що всі потрібні документи та погодження є, а будівництво – законне, що й встановила перевірка.



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Директор фірми-забудовника звернувся в Луцьку окружну прокуратуру із заявами про злочин, у яких зазначив, що припис, який видав Олександр Хвіщук, – неправомірний, і в його діях вбачаються кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 206 КК України (протидія законній господарській діяльності, вчинена службовою особою з використанням службового становища) та ч.1 ст. 364 КК України (використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб), а також ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа).



У заяві в прокуратуру йдеться про те, що законність діяльності забудовника підтверджує, серед іншого, ухвала Луцького міськрайонного суду про відмову в арешті ділянки, а також ухвала Волинського апеляційного суду, який задовольнив скаргу прокурора лише частково. Так, суд не заборонив користування ділянкою за цільовим призначенням, а отже, і не зупинив господарську діяльність ТОВ «Містобудконцепт». У тій же ухвалі суд звернув увагу на недопущення зупинення правомірної підприємницької діяльності чи інших наслідків, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб.



Також в заяві йдеться про те, що згадана ділянка не є памʼяткою та відсутня у відповідному реєстрі таких обʼєктів у Волинській області, тому припис, який видав Олександр Хвіщук, є протиправним апріорі.



«​​Видавши припис щодо фактично відсутніх на земельній ділянці охоронюваних об’єктів, Олександр Хвіщук діяв непослідовно, адже вимагав від ТОВ «МКБ» дозволу на проведення робіт на тій земельній ділянці, яка, за його ж рішеннями, відмежована за критерієм наявності предмета охорони від об’єкта «Луцьк-5» на території ДІЗК міста Луцька, межі яких не встановлено, документально не затверджено і їх не можуть враховувати при обмеженні забудови земельних ділянок», – йдеться у заяві.



Забудовник зазначає, що через незаконний припис про заборону будівництва зазнав втрат у розмірі 165 тисяч гривень через простій техніки та людей, що підтверджено платіжними документами та актами.



У ще одній заяві забудовник вказав на те, що чиновник підробив документи. Йдеться про наказ Хвіщука від 2 січня 2024 року, яким до складу Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури, молоді та спорту Волинської ОВА включено головного спеціаліста відділу охорони культурної спадщини управління культури Департаменту культури, молоді та спорту Тараса Вербу. Проте його призначення на посаду відбулося лише 3 січня, що вказує на те, що Олександр Хвіщук вніс завідомо неправдиві дані в офіційний документ.



Також заяву в поліцію забудовник подав і стосовно очільниці Волинського краєзнавчого музею Оксани Важатко. Як стверджує директор ТОВ «МБК», вона подала заяву до кваліфікаційної ради з питань видавання документів щодо визначення фахового рівня дослідника археологічної спадщини Тараса Верби, який, зі слів директора, не відповідав дійсному. Також очільниця музею подавала заяву до Мінкульту на видання дозволу на проведення археологічних досліджень для нього.



«Проте старший науковий співробітник відділу історії Волині Тарас Верба станом на 02.01.2024 року не працював на вказаній посаді, а обіймав посаду головного спеціаліста відділу охорони культурної спадщини управління культури Департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВА», – вказано в заяві.



На адвокатський запит представників забудовника щодо звільнення працівника з музею відповіді не надали.



Зі слів директора ТОВ «МБК», Тарас Верба брав участь у дослідженні ділянки як працівник профільного департаменту ОВА, а у висновку фігурував як дослідник археологічної спадщини.



Подробиці цих справ встановлюватимуть поліція та прокуратура під час досудового розслідування.

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