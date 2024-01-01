Депутати підтримали законопроєкт про множинне громадянство. Що це?
Сьогодні, 15:36
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише Громадське.
За відповідний законопроєкт №11469 проголосували 247 парламентарів.
Окрім того, депутати відправили його на експертизу Конституційного Суду України.
У документі, поданому президентом Володимиром Зеленським, пропонується допускати множинність громадянства в таких випадках:
- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
- автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
- автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
- набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
- набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.
Водночас множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство росії або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.
Зеленський стверджував, що множинне громадянство допоможе частково розв'язати питання щодо громадян України, які виїхали за кордон і знайшли там нове життя.
Попередні спроби запровадити множинне громадянство
Ще у 2021 році президент Володимир Зеленський вносив у Верховну Раду п'ять законопроєктів щодо множинного громадянства. В одному із запропонованих законопроєктів зазначалося, що для громадян України, які мають й інше громадянство, буде низка обмежень.
Проте всі п'ять законопроєктів із зазначеними вище пунктами були лише зареєстровані у Верховній Раді та досі не розглядалися в залі парламенту.
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Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише Громадське.
За відповідний законопроєкт №11469 проголосували 247 парламентарів.
Окрім того, депутати відправили його на експертизу Конституційного Суду України.
У документі, поданому президентом Володимиром Зеленським, пропонується допускати множинність громадянства в таких випадках:
- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
- автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
- автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
- набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
- набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.
Водночас множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство росії або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.
Зеленський стверджував, що множинне громадянство допоможе частково розв'язати питання щодо громадян України, які виїхали за кордон і знайшли там нове життя.
Попередні спроби запровадити множинне громадянство
Ще у 2021 році президент Володимир Зеленський вносив у Верховну Раду п'ять законопроєктів щодо множинного громадянства. В одному із запропонованих законопроєктів зазначалося, що для громадян України, які мають й інше громадянство, буде низка обмежень.
Проте всі п'ять законопроєктів із зазначеними вище пунктами були лише зареєстровані у Верховній Раді та досі не розглядалися в залі парламенту.
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