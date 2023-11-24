На Волині другий день вирує негода: наразі без світла - 394 споживачів

На Волині другий день вирує негода: наразі без світла - 394 споживачів
На Волині другий день вирує негода. Наразі без електропостачання 394 споживачів. За ці два дні бригади «Волиньобленерго» відновили світло 50 000 волинянам.

Про це повідомили у пресслужбі Волиньобленерго.

Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи та закликають волинян бути дуже обережними біля повітряних ліній електропередачі та дерев.

Станом на 13:00 вівторка 17 грудня знеструмлено:

- 5 повітряних ліній 10 кВ частково;

- 19 трансформаторні підстанції;

- 1 населений пункт повністю, 6 частково.

Для відновлення електропостачання працюють 5 бригад «Волиньобленерго», задіяно 12 одиниць техніки.

Енергетики нагадують, що безпечна відстань від місця обриву проводу на відкритій місцевості – 8 м.

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Теги: світло, Волинь, негода
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