На Волині другий день вирує негода: наразі без світла - 394 споживачів





Про це



Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи та закликають волинян бути дуже обережними біля повітряних ліній електропередачі та дерев.



Станом на 13:00 вівторка 17 грудня знеструмлено:



- 5 повітряних ліній 10 кВ частково;



- 19 трансформаторні підстанції;



- 1 населений пункт повністю, 6 частково.



Для відновлення електропостачання працюють 5 бригад «Волиньобленерго», задіяно 12 одиниць техніки.



Енергетики нагадують, що безпечна відстань від місця обриву проводу на відкритій місцевості – 8 м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині другий день вирує негода. Наразі без електропостачання 394 споживачів. За ці два дні бригади «Волиньобленерго» відновили світло 50 000 волинянам.Про це повідомили у пресслужбі Волиньобленерго.Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи та закликають волинян бути дуже обережними біля повітряних ліній електропередачі та дерев.Станом на 13:00 вівторка 17 грудня знеструмлено:- 5 повітряних ліній 10 кВ частково;- 19 трансформаторні підстанції;- 1 населений пункт повністю, 6 частково.Для відновлення електропостачання працюють 5 бригад «Волиньобленерго», задіяно 12 одиниць техніки.Енергетики нагадують, що безпечна відстань від місця обриву проводу на відкритій місцевості – 8 м.

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