У Луцьку п'яний водій пошкодив відразу три автівки

У Луцьку сталася ДТП за участі нетверезого водія та трьох автомобілів: патрульні працювали на місці.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Вчора, 16 грудня, близько 18-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП. Заявник повідомив, що автопригода сталася за участі трьох автомобілів.На місці з’ясувалося, що водій легковика Opel не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Audi, який у свою чергу від удару зіткнувся з автівкою марки Peugeot", - йдеться в повідомленні.Під час спілкування у винуватця ДТП інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат шокував — три стрілки драгера показали вгору. А це означає, що рівень алкоголю в організмі чоловіка перевищував 5 проміле.На 45-річного керманича патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.