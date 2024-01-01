У Луцьку п'яний водій пошкодив відразу три автівки
Сьогодні, 14:05
У Луцьку сталася ДТП за участі нетверезого водія та трьох автомобілів: патрульні працювали на місці.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Вчора, 16 грудня, близько 18-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП. Заявник повідомив, що автопригода сталася за участі трьох автомобілів.
На місці з’ясувалося, що водій легковика Opel не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Audi, який у свою чергу від удару зіткнувся з автівкою марки Peugeot", - йдеться в повідомленні.
Під час спілкування у винуватця ДТП інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат шокував — три стрілки драгера показали вгору. А це означає, що рівень алкоголю в організмі чоловіка перевищував 5 проміле.
На 45-річного керманича патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Вчора, 16 грудня, близько 18-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП. Заявник повідомив, що автопригода сталася за участі трьох автомобілів.
На місці з’ясувалося, що водій легковика Opel не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Audi, який у свою чергу від удару зіткнувся з автівкою марки Peugeot", - йдеться в повідомленні.
Під час спілкування у винуватця ДТП інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат шокував — три стрілки драгера показали вгору. А це означає, що рівень алкоголю в організмі чоловіка перевищував 5 проміле.
На 45-річного керманича патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
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