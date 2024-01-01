В ПП «Устилуг» на Волині зустріли Вифлеємський вогонь миру





Про це повідомили у Західному управлінні держприкордонслужби, пише



Зустріч української та польської скаутських делегацій відбулася на мосту через річку Західний Буг, по якій проходить державна межа.



З кордону символічний вогонь має розійтися церквами, держустановами школами та лікарнями, — додали прикордонники.



Довідково: Вифлеємський Вогонь Миру — це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску "Устилуг", 17 грудня зустріли Вифлеємський вогонь миру.Про це повідомили у Західному управлінні держприкордонслужби, пише Суспільне Зустріч української та польської скаутських делегацій відбулася на мосту через річку Західний Буг, по якій проходить державна межа.З кордону символічний вогонь має розійтися церквами, держустановами школами та лікарнями, — додали прикордонники.Довідково: Вифлеємський Вогонь Миру — це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.

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