В ПП «Устилуг» на Волині зустріли Вифлеємський вогонь миру
Сьогодні, 13:20
На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску "Устилуг", 17 грудня зустріли Вифлеємський вогонь миру.
Про це повідомили у Західному управлінні держприкордонслужби, пише Суспільне.
Зустріч української та польської скаутських делегацій відбулася на мосту через річку Західний Буг, по якій проходить державна межа.
З кордону символічний вогонь має розійтися церквами, держустановами школами та лікарнями, — додали прикордонники.
Довідково: Вифлеємський Вогонь Миру — це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.
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Про це повідомили у Західному управлінні держприкордонслужби, пише Суспільне.
Зустріч української та польської скаутських делегацій відбулася на мосту через річку Західний Буг, по якій проходить державна межа.
З кордону символічний вогонь має розійтися церквами, держустановами школами та лікарнями, — додали прикордонники.
Довідково: Вифлеємський Вогонь Миру — це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.
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