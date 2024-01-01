На Волині горіли три господарські споруди та багатоквартирний будинок

Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 4 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Протягом 16 грудня в області трапилося чотири пожежі, кожна з яких потребувала оперативного реагування вогнеборців.Повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Дубнівській. Вогнеборці міської 1-ї ДПРЧ ліквідували загорання о 07:04, не допустивши поширення вогню на інші об'єкти. Причиною стало необережність під час куріння невстановлених осіб.Займання у господарській споруді з шлакоблоків на вул. Богдана Хмельницького. Завдяки злагодженій роботі рятувальників 4-ї ДПРЧ м. Ковеля пожежу ліквідовано о 14:09. Причина — необережне поводження з вогнем власника.Загорання сталося в багатоквартирному житловому будинку. Вогонь встиг пошкодити кімнату, однак мешканці погасили пожежу ще до прибуття рятувальників. Причина — необережне поводження з вогнем власниці квартири.Пожежа господарської споруди (літньої кухні) виникла через порушення правил монтажу печей та димарів. Полум'я знищило покрівлю та перекриття будівлі, частину стін і побутові речі. Вогонь приборкали рятувальники 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський спільно з працівниками місцевих пожежних команд сіл Стобихівка та Сошично о 00:32.Завдяки оперативній роботі рятувальників ДСНС Волині вдалося мінімізувати наслідки надзвичайних подій.