Відчуття дива у Різдвяну ніч: що покажуть у Луцьку 17 – 22 грудня

Відчуття дива у Різдвяну ніч: що покажуть у Луцьку 17 – 22 грудня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня глядачі розділять з героями гіркі та солодкі миті життя, подивляться на світ очима українських заробітчанок, проживатимуть Різдвяну ніч по-особливому, відчуття дива чекатиме на кожного з нас.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 22 грудня.

Сюжет вистави базується на щоденнику, який перед розстрілом, в останній день свого життя, у 1941 році написала головна героїня – 25-річна єврейка Марія Шварц.

У вівторок, 17 грудня, о 18:00комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).

«Цей щоденник потрапляє до рук сучасної дівчини, таким чином доторкається минуле і теперішнє. І погляд на вічні цінності, які важливі для кожної людини», – каже режисерка. «Спершу – це роль привида, а потім дівчини з минулого, яка отримала шанс прожити кілька годин в людському тілі. І пережити ті речі, які тримали її душу досі на землі», – розповідає акторка Дарина Гребенко. Видання «Суспільне.Луцьк».
Відчуття дива у Різдвяну ніч: що покажуть у Луцьку 17 – 22 грудня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

У театрі розкажуть про долі жіночі... Драма-інтерв’ю цілої країни, що і під час війни не втрачає своєї актуальності, ба навіть навпаки!

У четвер, 19 грудня, о 18:00 на камерній сцені – «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

«За роки війни проблема виїзду жінок за кордон, розлуки та розбитих сімей не просто не зникла – вона набула критичного загострення. Питання гармонізації стосунків між чоловіком і жінкою також не відійшли на другий план – лише вибір змінився, перейшов на інший рівень... І знову ж таки, питання того, наскільки Ти Людина – вічне». Видання «Волинь».
Відчуття дива у Різдвяну ніч: що покажуть у Луцьку 17 – 22 грудня

У театрі напередодні Різдва відбудеться атмосферна вистава з піснями та танцями про це містичне українське свято.

У неділю, 22 грудня, о 17:00музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).

Буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно. Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього чекає на глядачів. Відома з юності історія про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших, – і буде ця постановка.


Відчуття дива у Різдвяну ніч: що покажуть у Луцьку 17 – 22 грудня

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Теги: театр, вистави, Луцьк
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