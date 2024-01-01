Командиру 211 бригади, де знущалися з бійців, повідомили про підозру





Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише



Ім’я підозрюваного не називають, але зрозуміло, що йдеться про Олега Побережнюка, адже саме він є командиром бригади.



За даними слідства, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині.



Військові нібито перебували на Миколаївщині, де виконували обов’язки, хоч насправді їх там не було. Однак вони отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.



Згідно з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, у якій підозрюють Побережнюка, йому загрожує шість років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років, а також штраф до 17 тисяч гривень.



Водночас у фізичному насильстві до підлеглих та вимаганні коштів правоохоронці підозрюють інших посадовців бригади. Проти них порушили справу про перевищення влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).



Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 бригади ЗСУ, де журналісти виявили факти знущання з військових. Також розслідування проводять і щодо інших посадовців бригади.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише Громадське Ім’я підозрюваного не називають, але зрозуміло, що йдеться про, адже саме він є командиром бригади.За даними слідства, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині.Військові нібито перебували на Миколаївщині, де виконували обов’язки, хоч насправді їх там не було. Однак вони отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.Згідно з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, у якій підозрюють Побережнюка, йому загрожує шість років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років, а також штраф до 17 тисяч гривень.Водночас у фізичному насильстві до підлеглих та вимаганні коштів правоохоронці підозрюють інших посадовців бригади. Проти них порушили справу про перевищення влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію