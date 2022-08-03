У ліцеї в Луцьку триває ремонт укриття: скільки коштів витратять





Про це Роман Поліщук. З його слів, біля школи є ще два тимчасові укриття — напівпідвальні приміщення.



"Є туалет в одному з укриттів, зараз робиться в цьому укритті великий на три кабінки туалет. Він в проєкті мав бути одномісний, але його зробили довшим, більшим і на три кабінки", — зазначив директор ліцею.



На якому етапі ремонт і скільки планують на нього витратити



З його слів, під час повітряної тривоги у двох секціях укриття одночасно перебувають 308 учнів, сказав Роман Поліщук. Усього в школі навчається 1 224 дитини. Через те, що всі учні й працівники не можуть одночасно вміститися в сховищах, навчання організували у дві зміни.



"У 2022-му ми зробили туалет в протирадіаційному укритті, у 2023-му році в тому ж укритті поклали плитку на підлогу і трішки окультурили стіни, перешпаклювали стелю. В 2024-му планувалося доробити повністю це укриття: підлога, стіна, вентиляція. На підлогу стяжку залили, і думаю 2-3 тижні і будемо класти плитку", — сказав директор школи.



Як розповів будівельник Віктор Романець, зараз в укритті навчального закладу майстри монтують підвісну стелю та кладуть плитку. "Плитку вклали, фугуємо, на стіни плитку клали. Зараз будемо займатися встановленням", — сказав майстер.



Заняття в ліцеї відбуваються у дві зміни, розповіла семикласниця Христина Борщ.



"В нас максимум 7 уроків в день, і під час тривоги ми спускаємось в укриття. Ми спускаємось усім класом з вчителем і нам не заважає ремонт, ми тихенько сидимо в укритті", — зазначила учениця.



Двічі на день в укритті роблять вологе прибирання. Ремонтні роботи в укритті. зі слів Романа Поліщука, планували провести під час літніх канікул, але в червні 2024-го тендер не відбувся.



"Ми тривалий час шукали підрядника. То підрядник ще мав інші об’єкти, а потім до нас прийшли. Тому воно так повільно, і затягується воно на навчальний рік", — зазначив керівник ліцею.



На ремонт укриття у 2024 році для ліцею виділили 400 тисяч гривень. Станом на 16 грудня будівельники виконали робіт на 169 тисяч гривень, розповів директор закладу.



Загалом у Луцькій громаді є 39 освітніх закладів. Директор міського департаменту освіти Віталій Бондар розповів Суспільному, що за три роки на ремонт шкільних укриттів із міського бюджету виділили 23 млн грн, із яких вже витратили 20 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з ліцеїв Луцька триває ремонт укриття. У навчальному закладі є протирадіаційне укриття площею 87 квадратних метрів і найпростіше сховище, в якому зараз ведуться ремонтні роботи, площею 112 квадратних метрів.Про це Суспільному розповів директор ліцею. З його слів, біля школи є ще два тимчасові укриття — напівпідвальні приміщення."Є туалет в одному з укриттів, зараз робиться в цьому укритті великий на три кабінки туалет. Він в проєкті мав бути одномісний, але його зробили довшим, більшим і на три кабінки", — зазначив директор ліцею.З його слів, під час повітряної тривоги у двох секціях укриття одночасно перебувають 308 учнів, сказав Роман Поліщук. Усього в школі навчається 1 224 дитини. Через те, що всі учні й працівники не можуть одночасно вміститися в сховищах, навчання організували у дві зміни."У 2022-му ми зробили туалет в протирадіаційному укритті, у 2023-му році в тому ж укритті поклали плитку на підлогу і трішки окультурили стіни, перешпаклювали стелю. В 2024-му планувалося доробити повністю це укриття: підлога, стіна, вентиляція. На підлогу стяжку залили, і думаю 2-3 тижні і будемо класти плитку", — сказав директор школи.Як розповів будівельник, зараз в укритті навчального закладу майстри монтують підвісну стелю та кладуть плитку. "Плитку вклали, фугуємо, на стіни плитку клали. Зараз будемо займатися встановленням", — сказав майстер.Заняття в ліцеї відбуваються у дві зміни, розповіла семикласниця"В нас максимум 7 уроків в день, і під час тривоги ми спускаємось в укриття. Ми спускаємось усім класом з вчителем і нам не заважає ремонт, ми тихенько сидимо в укритті", — зазначила учениця.Двічі на день в укритті роблять вологе прибирання. Ремонтні роботи в укритті. зі слів Романа Поліщука, планували провести під час літніх канікул, але в червні 2024-го тендер не відбувся."Ми тривалий час шукали підрядника. То підрядник ще мав інші об’єкти, а потім до нас прийшли. Тому воно так повільно, і затягується воно на навчальний рік", — зазначив керівник ліцею.На ремонт укриття у 2024 році для ліцею виділили 400 тисяч гривень. Станом на 16 грудня будівельники виконали робіт на 169 тисяч гривень, розповів директор закладу.Загалом у Луцькій громаді є 39 освітніх закладів. Директор міського департаменту освіти Віталій Бондар розповів Суспільному, що за три роки на ремонт шкільних укриттів із міського бюджету виділили 23 млн грн, із яких вже витратили 20 млн грн.

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