У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї на фронті

У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї на фронті
Унаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов, який наказував застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ.

Про це пише Astra, повідомляє LB.ua.

Подія трапилася на Рязанському проспекті у столиці РФ. Також повідомляють, що на місці помер помічник Кирилова, але його ім'я не вказують.

За словами мешканців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.

Згодом у РФ офіційно підтвердили смерть генерала.

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Теги: Україна, росія, війна
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