У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї на фронті

Ігор Кирилов, який наказував застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ.



Про це пише Astra, повідомляє



Подія трапилася на Рязанському проспекті у столиці РФ. Також повідомляють, що на місці помер помічник Кирилова, але його ім'я не вказують.



За словами мешканців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.



Згодом у РФ офіційно підтвердили смерть генерала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант, який наказував застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ.Про це пише Astra, повідомляє LB.ua Подія трапилася на Рязанському проспекті у столиці РФ. Також повідомляють, що на місці помер помічник Кирилова, але його ім'я не вказують.За словами мешканців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.Згодом у РФ офіційно підтвердили смерть генерала.

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