На Волині на автівку впало дерево, заблокувавши водія всередині

ДТП у Луцькому районі: рятувальники допомогли водію, заблокованому в авто через падіння дерева.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора, 16 грудня, о 16:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Омельне Ківерцівської громади Луцького району на легковий автомобіль впало дерево, заблокувавши водія всередині.До місця виклику прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та встановили, що водій знаходиться у салоні авто, але, на щастя, перебуває у свідомості. За допомогою спеціального обладнання дерево було швидко прибрано, а водія успішно деблокували.Постраждалого передали медикам для надання подальшої допомоги.