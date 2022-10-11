На Волині на автівку впало дерево, заблокувавши водія всередині

На Волині на автівку впало дерево, заблокувавши водія всередині
ДТП у Луцькому районі: рятувальники допомогли водію, заблокованому в авто через падіння дерева.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 16 грудня, о 16:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Омельне Ківерцівської громади Луцького району на легковий автомобіль впало дерево, заблокувавши водія всередині.

До місця виклику прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та встановили, що водій знаходиться у салоні авто, але, на щастя, перебуває у свідомості. За допомогою спеціального обладнання дерево було швидко прибрано, а водія успішно деблокували.

Постраждалого передали медикам для надання подальшої допомоги.

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Теги: Волинь, дерево, ДТП
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