На Волині на автівку впало дерево, заблокувавши водія всередині
Сьогодні, 10:48
ДТП у Луцькому районі: рятувальники допомогли водію, заблокованому в авто через падіння дерева.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 16 грудня, о 16:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Омельне Ківерцівської громади Луцького району на легковий автомобіль впало дерево, заблокувавши водія всередині.
До місця виклику прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та встановили, що водій знаходиться у салоні авто, але, на щастя, перебуває у свідомості. За допомогою спеціального обладнання дерево було швидко прибрано, а водія успішно деблокували.
Постраждалого передали медикам для надання подальшої допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 16 грудня, о 16:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Омельне Ківерцівської громади Луцького району на легковий автомобіль впало дерево, заблокувавши водія всередині.
До місця виклику прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та встановили, що водій знаходиться у салоні авто, але, на щастя, перебуває у свідомості. За допомогою спеціального обладнання дерево було швидко прибрано, а водія успішно деблокували.
Постраждалого передали медикам для надання подальшої допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ліцеї в Луцьку триває ремонт укриття: скільки коштів витратять
Сьогодні, 11:22
На Волині на автівку впало дерево, заблокувавши водія всередині
Сьогодні, 10:48
У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї на фронті
Сьогодні, 10:15
Один із найкращих випускників ЛНТУ: в аварії загинув інженер та архітектор Олексій Табачук
Сьогодні, 09:26