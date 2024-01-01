Один із найкращих випускників ЛНТУ: в аварії загинув інженер та архітектор Олексій Табачук

Олексій Табачук, один із найкращих випускників ЛНТУ (факультет будівництва, архітектури та дизайну), голова Студради (2013-2016), професійний інженер та архітектор.



Про це



"Олексій був людиною, яку знали, поважали і любили. Його енергія, цілеспрямованість та щире бажання змінювати світ на краще вирізняли його з-поміж багатьох. «Льоша (а ми його звали тільки так – тепло і люблячи) завжди прагнув відстоювати права студентів, завжди підказував, як вчинити. Він об'єднував навколо себе, був чудовим, добрим, гідною людиною, прекрасним другом», – пригадують університетські друзі.



Надзвичайно світлий, мудрий, щирий і справжній. З яким легко в роботі, дружбі, будь-якому проєкті та ідеї. Професійний, прогресивний і той, кому можна було довірити майбутнє цього міста, області, країни. Завжди ідейний, сповнений ентузіазму, інтелекутал і водночас – такий простий і відкритий.



"Останні роки Олексій обіймав посаду заступника директора компанії «Агідель», агропромислової групи «Пан Курчак», де зарекомендував себе як відповідальний керівник, вірний своїм принципам і людям.

Життя хлопця обірвалося у розквіті сил та можливостей. Трагедія забрала не лише чудову людину, а й друга, сина, коханого та колегу, який залишив по собі добру пам’ять і вдячність у серцях багатьох.

Олексію, друже, нам так тебе не вистачатиме. І нам так болить.

Назавжди в серці", - йдеться в повідомленні.



Чин похорону відбудеться завтра, 17 грудня об 11:00, в селі Велика Городниця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ДТП загинув, один із найкращих випускників ЛНТУ (факультет будівництва, архітектури та дизайну), голова Студради (2013-2016), професійний інженер та архітектор.Про це повідомили у луцькому виші."Олексій був людиною, яку знали, поважали і любили. Його енергія, цілеспрямованість та щире бажання змінювати світ на краще вирізняли його з-поміж багатьох. «Льоша (а ми його звали тільки так – тепло і люблячи) завжди прагнув відстоювати права студентів, завжди підказував, як вчинити. Він об'єднував навколо себе, був чудовим, добрим, гідною людиною, прекрасним другом», – пригадують університетські друзі.Надзвичайно світлий, мудрий, щирий і справжній. З яким легко в роботі, дружбі, будь-якому проєкті та ідеї. Професійний, прогресивний і той, кому можна було довірити майбутнє цього міста, області, країни. Завжди ідейний, сповнений ентузіазму, інтелекутал і водночас – такий простий і відкритий."Останні роки Олексій обіймав посаду заступника директора компанії «Агідель», агропромислової групи «Пан Курчак», де зарекомендував себе як відповідальний керівник, вірний своїм принципам і людям.Життя хлопця обірвалося у розквіті сил та можливостей. Трагедія забрала не лише чудову людину, а й друга, сина, коханого та колегу, який залишив по собі добру пам’ять і вдячність у серцях багатьох.Олексію, друже, нам так тебе не вистачатиме. І нам так болить.Назавжди в серці", - йдеться в повідомленні.Чин похорону відбудеться завтра, 17 грудня об 11:00, в селі Велика Городниця.

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