Цифра майже космічна: скільки платять барберам у Луцьку

Цифра майже космічна: скільки платять барберам у Луцьку
У Луцьку один з популярних барбершопів шукає працівників у свою команду. Зарплату обіцяють близько 50 тисяч гривень.

Йдеться про заклад мережі BARBERMATCH. Там надають послуги чоловічих стрижок, традиційного гоління та стрижок бороди, передає "Конкурент".

Відповідне оголошення розмістили кілька днів тому на одному з сайтів з пошуку роботи.

В оголошені вказано, що своїм працівникам тут готові платити від 19 000 – 46 000 грн, % від наданих послуг.

Цікаво, що сюди готові взяти людину без досвіду і безкоштовно навчити усім тонкощам професії.

Потенційним кандидатам пропонують:

Безплатне навчання в академії від професіоналів.
Працевлаштування після навчання.
Конкурентну зарплату та крутий графік.

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Теги: робота, Луцьк
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