Скільки волинян отримали компенсації від держави за тверде паливо

Скільки волинян отримали компенсації від держави за тверде паливо
Пільгові категорії громадян, які проживають у негазифікованих громадах і використовують тверде паливо для пічного опалення, мають змогу отримати за нього компенсацію.

Як повідомила 16 грудня під час наради в обласній військовій адміністрації очільниця Головного управління Пенсійного фонду в області Леся Неклеса, майже 25,5 тисяч волинян уже отримали відшкодування на загальну суму 200 мільйонів гривень. Середній розмір компенсації — понад 6 тисяч гривень.

Місцеві програми соціальної підтримки вразливих категорій громадян має переважна більшість волинських громад. Однак, через різний ступінь спроможності компенсація на придбання дров коливається від 2 до 12 тисяч гривень.

Щоб отримати компенсацію волинянам потрібно звернутися до Центрів надання адмінпослуг чи відділень пенсійного фонду.

За даними поліського лісового офісу, на складах станом на 16 грудня є залишки дров — 14,5 тис. м3. Є на залишках і колоті дрова — загалом із цього об’єму 3,6 тис. м3. Якщо брати річний ресурс заготівлі паливних дров по Офісу, загалом він становить 322 тис. м3. З цього наявність у Волинській області — 138,2 тис.м3.

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Теги: субсидія, пенсіонери
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