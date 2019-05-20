Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на інавгурацію

Новообраний президент Сполучених Штатівзаявив, що не запрошувавна свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти.Про це Трамп заявив під час виступу перед журналістами.На запитання, чи був запрошений Зеленський на інавгурацію, Трамп відповів: "Ні, але якщо він захоче приїхати, я із задоволенням прийму його. Я маю на увазі, що не запрошував його (під час зустрічі. – Ред.) в Парижі".Також новообраний глава Білого дому висловив сумнів у присутності на інавгурації китайського лідераЗа його словами, і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатормають бути готові укласти угоду, щоб покласти край війні.