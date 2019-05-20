Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на інавгурацію

Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на інавгурацію
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти.

Про це Трамп заявив під час виступу перед журналістами.

На запитання, чи був запрошений Зеленський на інавгурацію, Трамп відповів: "Ні, але якщо він захоче приїхати, я із задоволенням прийму його. Я маю на увазі, що не запрошував його (під час зустрічі. – Ред.) в Парижі".

Також новообраний глава Білого дому висловив сумнів у присутності на інавгурації китайського лідера Сі Цзіньпіна.

За його словами, і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін мають бути готові укласти угоду, щоб покласти край війні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дональд Трамп, Володимир Зеленський, інавгурація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на інавгурацію
Сьогодні, 05:14
Курс валют на 17 грудня: скільки коштує долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 17-18 грудня
Сьогодні, 01:30
17 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом волинської водойми
16 грудень, 23:19
Схожі новини
Сьогодні відбуватиметься інавгурація Володимира Зеленського: деталі Сьогодні відбуватиметься інавгурація Володимира Зеленського: деталі
20 травень, 2019, 08:46
Відомо, коли Верховна Рада визначить дату інавгурації Зеленського Відомо, коли Верховна Рада визначить дату інавгурації Зеленського
13 травень, 2019, 13:18
Стала відома ймовірна дата інавгурації Зеленського Стала відома ймовірна дата інавгурації Зеленського
22 квітень, 2019, 13:25
Президент пропонує позбавляти державних нагород за підтримку рф Президент пропонує позбавляти державних нагород за підтримку рф
16 липень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на інавгурацію
Сьогодні, 05:14
 0
Курс валют на 17 грудня: скільки коштує долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 17-18 грудня
Сьогодні, 01:30
 0
17 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом волинської водойми
16 грудень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8