Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 17-18 грудня





Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.



До вівторка, 17 грудня, магнітна буря посилиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) – несильної магнітної бурі. У середу, 18 грудня, магнітосфера прийде в норму, бурі не очікуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-18 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.До вівторка, 17 грудня, магнітна буря посилиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) – несильної магнітної бурі. У середу, 18 грудня, магнітосфера прийде в норму, бурі не очікуються.

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