Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом волинської водойми





Про це



Як зазначили правоохоронці, особу встановили – це ковельчанин 1994 року народження.



На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено. Померлий втопився.



Відомості відповідним чином зареєстровані.



Нагадаємо, тіло чоловіка у верхньому одязі в суботу, 14 грудня, помітили підлітки. На місце викликали усі відповідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом у водоймі в Ковелі.Про це Волинським Новинам повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Як зазначили правоохоронці, особу встановили – це ковельчанин 1994 року народження.На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено. Померлий втопився.Відомості відповідним чином зареєстровані.Нагадаємо, тіло чоловіка у верхньому одязі в суботу, 14 грудня, помітили підлітки. На місце викликали усі відповідні служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію