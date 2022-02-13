Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом волинської водойми

Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом волинської водойми
Правоохоронці встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом у водоймі в Ковелі.

Про це Волинським Новинам повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Як зазначили правоохоронці, особу встановили – це ковельчанин 1994 року народження.

На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено. Померлий втопився.

Відомості відповідним чином зареєстровані.

Нагадаємо, тіло чоловіка у верхньому одязі в суботу, 14 грудня, помітили підлітки. На місце викликали усі відповідні служби.

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Теги: лід, тіло, Ковель
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