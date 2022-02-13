Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом волинської водойми
Сьогодні, 23:19
Правоохоронці встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом у водоймі в Ковелі.
Про це Волинським Новинам повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Як зазначили правоохоронці, особу встановили – це ковельчанин 1994 року народження.
На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено. Померлий втопився.
Відомості відповідним чином зареєстровані.
Нагадаємо, тіло чоловіка у верхньому одязі в суботу, 14 грудня, помітили підлітки. На місце викликали усі відповідні служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Волинським Новинам повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Як зазначили правоохоронці, особу встановили – це ковельчанин 1994 року народження.
На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено. Померлий втопився.
Відомості відповідним чином зареєстровані.
Нагадаємо, тіло чоловіка у верхньому одязі в суботу, 14 грудня, помітили підлітки. На місце викликали усі відповідні служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли під льодом волинської водойми
Сьогодні, 23:19
Під Луцьком продають ресторан за майже 25 мільйонів
Сьогодні, 22:43
Кількість розлучень на Волині зросла удвічі
Сьогодні, 22:14
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Захаров
Сьогодні, 21:45
На Волині 17 грудня електроенергію не вимикатимуть
Сьогодні, 21:15