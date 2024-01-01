17 грудня на Волині: гортаючи календар

17 грудня на Волині: гортаючи календар
17 грудня день народження святкує журналістка Ольга Корольова (на фото).

Також особисте свято сьогодні у директора з маркетингу креативної агенції PaRtyzan Миколи Жичука, письменника та журналіста Сергія Цюриця та заслуженого журналіста Зиновія Жижари.

Також сьогодні народилася журналістка Інна Літвінчук.

За православним календарем 17 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан.

ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Сьогодні в Україні відзначається День працівника державної виконавчої служби.

Цього дня у 1921 році померла польська письменниця Габріела Запольська, уродженка села Підгайці, що на Волині.

17 грудня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Приймак (1951-2001 роки).

17 грудня 2010 року звання почесного лучанина присвоїли Степану Бандері.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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