Під Луцьком продають ресторан за майже 25 мільйонів





Таке оголошення розмістили на одному з популярних маркетплейсів, передає



Йдеться про чинний ресторан української та європейської кухні «Добра хата», що знаходиться в селі Зміїнець.



Як вказано в оголошенні, загальна площа ресторану: 413,5 м2 (тип обʼєму: кафе відпочинково-оздоровчого комплексу).



Загальні площі ділянок:



0,25 га (цільове призначення: для будівництва відпочинково-оздоровчого комплексу)



0,1018 га (цільове призначення: особисте селянське господарство)

На території закритого типу передбачено:



ресторан,

велика кількість альтанок,

фонтан з рибками,

зони відпочинку,

мангальна зона та власна піч.



Тут багато зелених насаджень, які вирощувалися роками та красиві декорації в українському стилі.



Планування ресторану:



1 поверх: кухня, великий банкетний зал з барною стійкою,окрема банкетка, танцювальний зал, санвузли.

2 поверх:два окремих банкетних зали та великий балкон.



Комунікації:



опалення автономне. Встановлений твердопаливний та газовий котел.

проведена електрика. Також є два власні генератори.

водопостачання: централізоване та свердловина.



На території є не задіяна площа земельної ділянки, яку можна використати під будівництво готелю. Там вже виритий котлован.



«Ресторан має дуже вигідне фасадне розташування над трасою Луцьк-Ковель (10 хв на авто від Луцька). Гарно облаштована територія, в будівництві використовувалися дорогі якісні матеріали», – йдеться в описі.



Ціна такого бізнесу – 600 000 $, або ж 24 927 678 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Луцьком продають великий ресторанний комплекс з усім начинням.Таке оголошення розмістили на одному з популярних маркетплейсів, передає "Конкурент" Йдеться про чинний ресторан української та європейської кухні «Добра хата», що знаходиться в селі Зміїнець.Як вказано в оголошенні, загальна площа ресторану: 413,5 м2 (тип обʼєму: кафе відпочинково-оздоровчого комплексу).Загальні площі ділянок:0,25 га (цільове призначення: для будівництва відпочинково-оздоровчого комплексу)0,1018 га (цільове призначення: особисте селянське господарство)На території закритого типу передбачено:ресторан,велика кількість альтанок,фонтан з рибками,зони відпочинку,мангальна зона та власна піч.Тут багато зелених насаджень, які вирощувалися роками та красиві декорації в українському стилі.Планування ресторану:1 поверх: кухня, великий банкетний зал з барною стійкою,окрема банкетка, танцювальний зал, санвузли.2 поверх:два окремих банкетних зали та великий балкон.Комунікації:опалення автономне. Встановлений твердопаливний та газовий котел.проведена електрика. Також є два власні генератори.водопостачання: централізоване та свердловина.На території є не задіяна площа земельної ділянки, яку можна використати під будівництво готелю. Там вже виритий котлован.«Ресторан має дуже вигідне фасадне розташування над трасою Луцьк-Ковель (10 хв на авто від Луцька). Гарно облаштована територія, в будівництві використовувалися дорогі якісні матеріали», – йдеться в описі.Ціна такого бізнесу – 600 000 $, або ж 24 927 678 грн.

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