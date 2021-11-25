Під Луцьком продають ресторан за майже 25 мільйонів
Сьогодні, 22:43
Під Луцьком продають великий ресторанний комплекс з усім начинням.
Таке оголошення розмістили на одному з популярних маркетплейсів, передає "Конкурент" .
Йдеться про чинний ресторан української та європейської кухні «Добра хата», що знаходиться в селі Зміїнець.
Як вказано в оголошенні, загальна площа ресторану: 413,5 м2 (тип обʼєму: кафе відпочинково-оздоровчого комплексу).
Загальні площі ділянок:
0,25 га (цільове призначення: для будівництва відпочинково-оздоровчого комплексу)
0,1018 га (цільове призначення: особисте селянське господарство)
На території закритого типу передбачено:
ресторан,
велика кількість альтанок,
фонтан з рибками,
зони відпочинку,
мангальна зона та власна піч.
Тут багато зелених насаджень, які вирощувалися роками та красиві декорації в українському стилі.
Планування ресторану:
1 поверх: кухня, великий банкетний зал з барною стійкою,окрема банкетка, танцювальний зал, санвузли.
2 поверх:два окремих банкетних зали та великий балкон.
Комунікації:
опалення автономне. Встановлений твердопаливний та газовий котел.
проведена електрика. Також є два власні генератори.
водопостачання: централізоване та свердловина.
На території є не задіяна площа земельної ділянки, яку можна використати під будівництво готелю. Там вже виритий котлован.
«Ресторан має дуже вигідне фасадне розташування над трасою Луцьк-Ковель (10 хв на авто від Луцька). Гарно облаштована територія, в будівництві використовувалися дорогі якісні матеріали», – йдеться в описі.
Ціна такого бізнесу – 600 000 $, або ж 24 927 678 грн.
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Таке оголошення розмістили на одному з популярних маркетплейсів, передає "Конкурент" .
Йдеться про чинний ресторан української та європейської кухні «Добра хата», що знаходиться в селі Зміїнець.
Як вказано в оголошенні, загальна площа ресторану: 413,5 м2 (тип обʼєму: кафе відпочинково-оздоровчого комплексу).
Загальні площі ділянок:
0,25 га (цільове призначення: для будівництва відпочинково-оздоровчого комплексу)
0,1018 га (цільове призначення: особисте селянське господарство)
На території закритого типу передбачено:
ресторан,
велика кількість альтанок,
фонтан з рибками,
зони відпочинку,
мангальна зона та власна піч.
Тут багато зелених насаджень, які вирощувалися роками та красиві декорації в українському стилі.
Планування ресторану:
1 поверх: кухня, великий банкетний зал з барною стійкою,окрема банкетка, танцювальний зал, санвузли.
2 поверх:два окремих банкетних зали та великий балкон.
Комунікації:
опалення автономне. Встановлений твердопаливний та газовий котел.
проведена електрика. Також є два власні генератори.
водопостачання: централізоване та свердловина.
На території є не задіяна площа земельної ділянки, яку можна використати під будівництво готелю. Там вже виритий котлован.
«Ресторан має дуже вигідне фасадне розташування над трасою Луцьк-Ковель (10 хв на авто від Луцька). Гарно облаштована територія, в будівництві використовувалися дорогі якісні матеріали», – йдеться в описі.
Ціна такого бізнесу – 600 000 $, або ж 24 927 678 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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