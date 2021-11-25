Під Луцьком продають ресторан за майже 25 мільйонів

Під Луцьком продають ресторан за майже 25 мільйонів
Під Луцьком продають великий ресторанний комплекс з усім начинням.

Таке оголошення розмістили на одному з популярних маркетплейсів, передає "Конкурент" .

Йдеться про чинний ресторан української та європейської кухні «Добра хата», що знаходиться в селі Зміїнець.

Як вказано в оголошенні, загальна площа ресторану: 413,5 м2 (тип обʼєму: кафе відпочинково-оздоровчого комплексу).

Загальні площі ділянок:

0,25 га (цільове призначення: для будівництва відпочинково-оздоровчого комплексу)

0,1018 га (цільове призначення: особисте селянське господарство)
На території закритого типу передбачено:

ресторан,
велика кількість альтанок,
фонтан з рибками,
зони відпочинку,
мангальна зона та власна піч.

Тут багато зелених насаджень, які вирощувалися роками та красиві декорації в українському стилі.

Планування ресторану:

1 поверх: кухня, великий банкетний зал з барною стійкою,окрема банкетка, танцювальний зал, санвузли.
2 поверх:два окремих банкетних зали та великий балкон.

Комунікації:

опалення автономне. Встановлений твердопаливний та газовий котел.
проведена електрика. Також є два власні генератори.
водопостачання: централізоване та свердловина.

На території є не задіяна площа земельної ділянки, яку можна використати під будівництво готелю. Там вже виритий котлован.

«Ресторан має дуже вигідне фасадне розташування над трасою Луцьк-Ковель (10 хв на авто від Луцька). Гарно облаштована територія, в будівництві використовувалися дорогі якісні матеріали», – йдеться в описі.

Ціна такого бізнесу – 600 000 $, або ж 24 927 678 грн.


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Теги: ресторан, продаж
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