На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Захаров

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Захаров
На війні з російськими окупантами загинув захисник із 100-ї ОМБр Сергій Захаров з села Облапи Ковельського району.

Про це повідомили у Дубівській громаді.

Сергій Юрійович Захаров, 1983 року народження, служив на посаді гранатометника в складі 100-ї окремої механізованої бригади. Сергій Захаров загинув 15 грудня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям в результаті артилерійського обстрілу у місті Торецьк Бахмутського району Донецької області.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Захаров


У Дубівській громаді оголосили триденну жалобу.

Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин поховання повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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