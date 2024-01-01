На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Захаров
Сьогодні, 21:45
На війні з російськими окупантами загинув захисник із 100-ї ОМБр Сергій Захаров з села Облапи Ковельського району.
Про це повідомили у Дубівській громаді.
Сергій Юрійович Захаров, 1983 року народження, служив на посаді гранатометника в складі 100-ї окремої механізованої бригади. Сергій Захаров загинув 15 грудня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям в результаті артилерійського обстрілу у місті Торецьк Бахмутського району Донецької області.
У Дубівській громаді оголосили триденну жалобу.
Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин поховання повідомимо згодом.
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Про це повідомили у Дубівській громаді.
Сергій Юрійович Захаров, 1983 року народження, служив на посаді гранатометника в складі 100-ї окремої механізованої бригади. Сергій Захаров загинув 15 грудня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям в результаті артилерійського обстрілу у місті Торецьк Бахмутського району Донецької області.
У Дубівській громаді оголосили триденну жалобу.
Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин поховання повідомимо згодом.
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