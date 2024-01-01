На Волині 17 грудня електроенергію не вимикатимуть
Сьогодні, 21:15
У вівторок, 17 грудня, в Україні не прогнозується вимкнення електроенергії - графіки обмеження не діятимуть
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Водночас Укренерго закликає українців споживати електроенергію ощадливо - не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.
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Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Водночас Укренерго закликає українців споживати електроенергію ощадливо - не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.
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