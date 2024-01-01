На Волині 17 грудня електроенергію не вимикатимуть





Про це повідомляє "Укренерго".



"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.



Водночас Укренерго закликає українців споживати електроенергію ощадливо - не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 17 грудня, в Україні не прогнозується вимкнення електроенергії - графіки обмеження не діятимутьПро це повідомляє "Укренерго"."Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.Водночас Укренерго закликає українців споживати електроенергію ощадливо - не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

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