Яка погода очікується на Волині 17 грудня

Яка погода очікується на Волині 17 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди на вівторок, 17 грудня.

Про це йдеться на сайті центру.

Очікується хмарна погода з дрібним дощем протягом доби.

Температура вдень становитиме +5…+7 °С, а вночі знизиться до +3…+5 °С.

Вітер помірний, швидкістю 7–12 м/с.

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