Яка погода очікується на Волині 17 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди на вівторок, 17 грудня.
Про це йдеться на сайті центру.
Очікується хмарна погода з дрібним дощем протягом доби.
Температура вдень становитиме +5…+7 °С, а вночі знизиться до +3…+5 °С.
Вітер помірний, швидкістю 7–12 м/с.
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Про це йдеться на сайті центру.
Очікується хмарна погода з дрібним дощем протягом доби.
Температура вдень становитиме +5…+7 °С, а вночі знизиться до +3…+5 °С.
Вітер помірний, швидкістю 7–12 м/с.
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