Яка погода очікується на Волині 17 грудня





Про це йдеться на сайті центру.



Очікується хмарна погода з дрібним дощем протягом доби.



Температура вдень становитиме +5…+7 °С, а вночі знизиться до +3…+5 °С.



Вітер помірний, швидкістю 7–12 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди на вівторок, 17 грудня.Про це йдеться на сайті центру.Очікується хмарна погода з дрібним дощем протягом доби.Температура вдень становитиме +5…+7 °С, а вночі знизиться до +3…+5 °С.Вітер помірний, швидкістю 7–12 м/с.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію