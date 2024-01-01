Тисячу Зеленського отримали вже 4,4 мільйони українців

Тисячу від держави отримали ще 2 млн українців, які подали заявки через Дію 2 та 3 грудня. Таким чином фінансову допомогу одержали вже 4,4 млн громадян.Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.Уряд розпочав виплачувати кошти за програмою "Зимова єПідтримка" 10 грудня. Першими допомогу отримали близько 2,4 млн громадян, які подали заявки 1 грудня.Кошти за програмою надходять протягом 10 робочих днів від дати подання заявки, зазначили у відомстві.Очільниця Мінекономікизауважила, що отримані гроші люди в основному витрачають на оплату комунальних послуг. Вона також нагадала, що тисячу можна задонатити на підтримку армії.Станом на 16 грудня загальна кількість заявок у Дії сягнула 7,5 млн, із них 2 млн — на виплати для дітей."У процесі перевірки близько 130 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном", — розповіли у відомстві.Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого, а витратити кошти — до завершення 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.Люди, які отримують через Укрпошту пенсію та інші соцвиплати, можуть таким чином отримати й "тисячу Зеленського", — додали в Мінекономіки.