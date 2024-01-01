Помер воїн з Волині Леонід Мілашук
Сьогодні, 20:38
Не стало воїна Леоніда Мілашука з Підгайцівської громади.
Про це повідомили в Підгайцівській громаді.
Чин похорону служитимуть у вівторок, 16 грудня, приблизно з 10:30 у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа.
Поховають захисника на сільському кладовищі у Крупі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Підгайцівській громаді.
Чин похорону служитимуть у вівторок, 16 грудня, приблизно з 10:30 у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа.
Поховають захисника на сільському кладовищі у Крупі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер воїн з Волині Леонід Мілашук
Сьогодні, 20:38
Яка погода очікується на Волині 17 грудня
Сьогодні, 20:00
Тисячу Зеленського отримали вже 4,4 мільйони українців
Сьогодні, 19:42
Собака морпіха з Луцька отримала орден
Сьогодні, 19:05
На Волині у листопаді різко подорожчали яйця та овочі: як змінилися ціни на продукти і послуги
Сьогодні, 18:20