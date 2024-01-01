Помер воїн з Волині Леонід Мілашук

Леоніда Мілашука з Підгайцівської громади.



Про це повідомили в Підгайцівській громаді.



Чин похорону служитимуть у вівторок, 16 грудня, приблизно з 10:30 у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа.



Поховають захисника на сільському кладовищі у Крупі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Не стало воїназ Підгайцівської громади.Про це повідомили в Підгайцівській громаді.Чин похорону служитимуть у вівторок, 16 грудня, приблизно з 10:30 у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа.Поховають захисника на сільському кладовищі у Крупі.

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