Помер воїн з Волині Леонід Мілашук

Помер воїн з Волині Леонід Мілашук
Не стало воїна Леоніда Мілашука з Підгайцівської громади.

Про це повідомили в Підгайцівській громаді.

Чин похорону служитимуть у вівторок, 16 грудня, приблизно з 10:30 у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа.

Поховають захисника на сільському кладовищі у Крупі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер воїн з Волині Леонід Мілашук
Сьогодні, 20:38
Яка погода очікується на Волині 17 грудня
Сьогодні, 20:00
Тисячу Зеленського отримали вже 4,4 мільйони українців
Сьогодні, 19:42
Собака морпіха з Луцька отримала орден
Сьогодні, 19:05
На Волині у листопаді різко подорожчали яйця та овочі: як змінилися ціни на продукти і послуги
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині
15 грудень, 23:19
На фронті загинули два Герої з Луцької громади На фронті загинули два Герої з Луцької громади
14 грудень, 14:07
Під час лікування після поранення помер Герой з Волині Андрій Марценюк Під час лікування після поранення помер Герой з Волині Андрій Марценюк
14 грудень, 13:03
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Володимир Риковський На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Володимир Риковський
10 грудень, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер воїн з Волині Леонід Мілашук
Сьогодні, 20:38
 0
Яка погода очікується на Волині 17 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Тисячу Зеленського отримали вже 4,4 мільйони українців
Сьогодні, 19:42
 0
Собака морпіха з Луцька отримала орден
Сьогодні, 19:05
 0
На Волині у листопаді різко подорожчали яйця та овочі: як змінилися ціни на продукти і послуги
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8