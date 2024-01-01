Собака морпіха з Луцька отримала орден

Афіна звільненого з полону військового медика з Луцька Дмитра Селютіна отримала орден "Собаки-Герої України".



Про це



Нагородження відбулося у Києві, на сцену за орденом Афіна породи американський пітбуль виходила разом зі своїм власником, розповіла мама звільненого з полону Дмитра Наталія Ніколаєва, яка теж була присутня на церемонії.



З її слів, загалом в рамках проєкту "Собаки-Герої України" нагороди отримали 12 собак, які нині шукають живих та загиблих військових та цивільних, розміновують поля, затримують правопорушників та лікують українських військових.



"Я плакала усю церемонію. Бо насправді усі історії унікальні та щемливі. Афіна теж на заводі Ілліча у Маріуполі допомагала Дімі у роботі. Якби вона не загубилася потім, може б про неї ніхто і не знав ніколи", — говорить Наталія Ніколаєва.



Нагородження собак відбувається другий рік поспіль. Автори проєкту також створили календар на наступний 2025 рік, кожен місяць якого присвячений нагородженому службовому собаці та його наставнику, додала лучанка Наталія Ніколаєва.







Історія Дмитра та Афіни



Лучанин Дмитро Селютін — військовий медик, санінструктор 36-ї бригади морської піхоти. До початку повномасштабного вторгнення у Дмитра була п'ята ротація на сході. 24 лютого 2022 року він був в селі Широкине на Донеччині. У полон РФ боєць потрапив 12 квітня 2022 року із маріупольського заводу Ілліча.



Під час боїв у Маріуполі разом із Дмитром була його собака Афіна, яка згодом загубилася. Більш ніж через рік, вже у 2023 році, мама Дмитра Наталія Ніколаєва відшукала собаку на Донеччині й через волонтерів змогла повернути її до Луцька.



13 вересня 2024 року під час чергового обміну полоненими Україна повернула 49 людей — військових та цивільних. Серед них — лучанин Дмитро Селютін, який провів у російському полоні 29 місяців. Нині, після звільнення й повернення в Україну, 27-річний Дмитро проходить реабілітацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Собаказвільненого з полону військового медика з Луцькаотримала орден "Собаки-Герої України".Про це пише Суспільне.Нагородження відбулося у Києві, на сцену за орденом Афіна породи американський пітбуль виходила разом зі своїм власником, розповіла мама звільненого з полону Дмитра Наталія Ніколаєва, яка теж була присутня на церемонії.З її слів, загалом в рамках проєкту "Собаки-Герої України" нагороди отримали 12 собак, які нині шукають живих та загиблих військових та цивільних, розміновують поля, затримують правопорушників та лікують українських військових."Я плакала усю церемонію. Бо насправді усі історії унікальні та щемливі. Афіна теж на заводі Ілліча у Маріуполі допомагала Дімі у роботі. Якби вона не загубилася потім, може б про неї ніхто і не знав ніколи", — говорить Наталія Ніколаєва.Нагородження собак відбувається другий рік поспіль. Автори проєкту також створили календар на наступний 2025 рік, кожен місяць якого присвячений нагородженому службовому собаці та його наставнику, додала лучанка Наталія Ніколаєва.Лучанин Дмитро Селютін — військовий медик, санінструктор 36-ї бригади морської піхоти. До початку повномасштабного вторгнення у Дмитра була п'ята ротація на сході. 24 лютого 2022 року він був в селі Широкине на Донеччині. У полон РФ боєць потрапив 12 квітня 2022 року із маріупольського заводу Ілліча.Під час боїв у Маріуполі разом із Дмитром була його собака Афіна, яка згодом загубилася. Більш ніж через рік, вже у 2023 році, мама Дмитра Наталія Ніколаєва відшукала собаку на Донеччині й через волонтерів змогла повернути її до Луцька.13 вересня 2024 року під час чергового обміну полоненими Україна повернула 49 людей — військових та цивільних. Серед них — лучанин Дмитро Селютін, який провів у російському полоні 29 місяців. Нині, після звільнення й повернення в Україну, 27-річний Дмитро проходить реабілітацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію