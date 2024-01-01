На Волині у листопаді різко подорожчали яйця та овочі: як змінилися ціни на продукти і послуги
Сьогодні, 18:20
У листопаді на Волині ціни на продукти та напої зросли в середньому на 3,7%. Найбільше подорожчали курячі яйця — на 43,4% та овочі — на 16,1%.
Про це звітує Головне управління статистики у Волинській області.
Також зафіксовано зростання цін на масло, сири, молочну та кисломолочну продукцію, крупи, соняшникову олію, м'ясо (яловичину, телятину, птицю), сало, хліб, макаронні вироби та безалкогольні напої — на 0,9–7,5%. Натомість знизилися ціни на цукор, свинину, рис і фрукти (на 0,8–5,1%).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, зокрема на тютюнові вироби — на 2,5%, а алкоголь подорожчав лише на 0,4%.
Водночас одяг та взуття подешевшали на 2,6%, а у сфері охорони здоров’я ціни знизилися на 0,2% завдяки здешевленню фармацевтичної продукції на 0,4%. У транспортній сфері відбулося зниження цін на 0,4% через здешевлення палива та мастил на 0,3%.
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Про це звітує Головне управління статистики у Волинській області.
Також зафіксовано зростання цін на масло, сири, молочну та кисломолочну продукцію, крупи, соняшникову олію, м'ясо (яловичину, телятину, птицю), сало, хліб, макаронні вироби та безалкогольні напої — на 0,9–7,5%. Натомість знизилися ціни на цукор, свинину, рис і фрукти (на 0,8–5,1%).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, зокрема на тютюнові вироби — на 2,5%, а алкоголь подорожчав лише на 0,4%.
Водночас одяг та взуття подешевшали на 2,6%, а у сфері охорони здоров’я ціни знизилися на 0,2% завдяки здешевленню фармацевтичної продукції на 0,4%. У транспортній сфері відбулося зниження цін на 0,4% через здешевлення палива та мастил на 0,3%.
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