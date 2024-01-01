На Волині п'яний водій влаштував погоню з патрульними





Про це повідомляють на



Зазначають, що нещодавно на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, під час вимірювання швидкості руху за допомогою приладу TruCam, поліцейські зафіксували перевищення швидкості автомобілем марки Skoda.



Патрульні подали вимогу про зупинку, однак водій її проігнорував та почав втікати.



Згодом поліцейським вдалося зупинити транспортний засіб. Під час спілкування інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на місці, результат — 0, 92 проміле.



Крім того, поліцейські встановили, що водій протягом року вже притягався до відповідальності за керування авто у стані спʼяніння, а також є позбавлений у праві керування транспортними засобами терміном на 5 років.



На водія поліцейські склали низку адміністративних матеріалів. Зокрема, за перевищення швидкості, керування в стані спʼяніння, невиконання вимог про зупинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині патрульні ганялися за водієм, який не зупинився на їхню вимогу. Виявилося, що той був п'яний.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині у фейсбуці.Зазначають, що нещодавно на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, під час вимірювання швидкості руху за допомогою приладу TruCam, поліцейські зафіксували перевищення швидкості автомобілем марки Skoda.Патрульні подали вимогу про зупинку, однак водій її проігнорував та почав втікати.Згодом поліцейським вдалося зупинити транспортний засіб. Під час спілкування інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на місці, результат — 0, 92 проміле.Крім того, поліцейські встановили, що водій протягом року вже притягався до відповідальності за керування авто у стані спʼяніння, а також є позбавлений у праві керування транспортними засобами терміном на 5 років.На водія поліцейські склали низку адміністративних матеріалів. Зокрема, за перевищення швидкості, керування в стані спʼяніння, невиконання вимог про зупинку.

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