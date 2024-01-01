У Турійській громаді провели в останню путь воїна Ігоря Корицького

Ігоря Корицького.



Про це повідомляють на



Коридором шани мешканці села Бобли, де жив останні роки захисник, проводили свого земляка вулицями рідного села. І діти, і люди старшого покоління проводжали воїна, стоячи на колінах.



Чин поховання відбувся у селі Туропин. Знову ж коридорим шани на колінах сельчани зустрічали захисника, який повернувся у рідний край «на щиті». Українське духовенство у місцевому Хресто-Воздвиженському храмі відслужило заупокійну літургію.



Із військовими почестями воїна Ігоря поховали на місцевому кладовищі. На його честь прозвучав військовий салют і тричі «Слава!».



Ігор Корицький до кінця був вірним військовій присязі. Останній бій він прийняв на Куп'янському напрямку Харківської області 7 грудня.



"У стрій українського війська наш земляк став 17 березня 2023 року. Разом із побратимами боронив рідну землю упродовж двадцяти місяців. Маючи проблеми із здоров’ям, Ігор мав можливість побути деякий час на лікуванні, проте не міг залишити своїх побратимів, з якими двадцять місяців боронив Україну. Тож попри все продовжив воювати. Схиляємо голови у шані і смутку перед світлою пам'яттю нашого Героя", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 15 грудня, Турійська громада проводжала в останню земну дорогу загиблого захисника УкраїниПро це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.Коридором шани мешканці села Бобли, де жив останні роки захисник, проводили свого земляка вулицями рідного села. І діти, і люди старшого покоління проводжали воїна, стоячи на колінах.Чин поховання відбувся у селі Туропин. Знову ж коридорим шани на колінах сельчани зустрічали захисника, який повернувся у рідний край «на щиті». Українське духовенство у місцевому Хресто-Воздвиженському храмі відслужило заупокійну літургію.Із військовими почестями воїна Ігоря поховали на місцевому кладовищі. На його честь прозвучав військовий салют і тричі «Слава!».Ігор Корицький до кінця був вірним військовій присязі. Останній бій він прийняв на Куп'янському напрямку Харківської області 7 грудня."У стрій українського війська наш земляк став 17 березня 2023 року. Разом із побратимами боронив рідну землю упродовж двадцяти місяців. Маючи проблеми із здоров’ям, Ігор мав можливість побути деякий час на лікуванні, проте не міг залишити своїх побратимів, з якими двадцять місяців боронив Україну. Тож попри все продовжив воювати. Схиляємо голови у шані і смутку перед світлою пам'яттю нашого Героя", - йдеться в дописі.

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