ЄС ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії





Санкції стосуються тіньового флоту, а також офіційних осіб Північної Кореї та навіть китайських компаній,



Обмеження зачепили таких людей:



- військової частини, відповідальної за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві;



- високопосадовців провідних компаній енергетичного сектору;



- осіб, причетних до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій;



- двох високопосадовців КНДР.



Крім того, санкції спрямовані переважно проти:



- російських оборонних підприємств;



- судноплавних компаній, які транспортують нафту та нафтопродукти морем, забезпечуючи значні доходи російському уряду;



- хімічного заводу та цивільної російської авіакомпанії, що є важливим постачальником логістичної підтримки російській армії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії. Він місить у собі 84 позиції, зокрема 54 фізичні особи та 30 організацій.Санкції стосуються тіньового флоту, а також офіційних осіб Північної Кореї та навіть китайських компаній, пише 24 канал з посиланням на EU Council.Обмеження зачепили таких людей:- військової частини, відповідальної за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві;- високопосадовців провідних компаній енергетичного сектору;- осіб, причетних до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій;- двох високопосадовців КНДР.Крім того, санкції спрямовані переважно проти:- російських оборонних підприємств;- судноплавних компаній, які транспортують нафту та нафтопродукти морем, забезпечуючи значні доходи російському уряду;- хімічного заводу та цивільної російської авіакомпанії, що є важливим постачальником логістичної підтримки російській армії.

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