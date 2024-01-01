ЄС ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 15:42
Євросоюз ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії. Він місить у собі 84 позиції, зокрема 54 фізичні особи та 30 організацій.
Санкції стосуються тіньового флоту, а також офіційних осіб Північної Кореї та навіть китайських компаній, пише 24 канал з посиланням на EU Council.
Обмеження зачепили таких людей:
- військової частини, відповідальної за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві;
- високопосадовців провідних компаній енергетичного сектору;
- осіб, причетних до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій;
- двох високопосадовців КНДР.
Крім того, санкції спрямовані переважно проти:
- російських оборонних підприємств;
- судноплавних компаній, які транспортують нафту та нафтопродукти морем, забезпечуючи значні доходи російському уряду;
- хімічного заводу та цивільної російської авіакомпанії, що є важливим постачальником логістичної підтримки російській армії.
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Санкції стосуються тіньового флоту, а також офіційних осіб Північної Кореї та навіть китайських компаній, пише 24 канал з посиланням на EU Council.
Обмеження зачепили таких людей:
- військової частини, відповідальної за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві;
- високопосадовців провідних компаній енергетичного сектору;
- осіб, причетних до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій;
- двох високопосадовців КНДР.
Крім того, санкції спрямовані переважно проти:
- російських оборонних підприємств;
- судноплавних компаній, які транспортують нафту та нафтопродукти морем, забезпечуючи значні доходи російському уряду;
- хімічного заводу та цивільної російської авіакомпанії, що є важливим постачальником логістичної підтримки російській армії.
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ЄС ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 15:42