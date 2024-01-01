ЄС ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії

ЄС ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії
Євросоюз ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії. Він місить у собі 84 позиції, зокрема 54 фізичні особи та 30 організацій.

Санкції стосуються тіньового флоту, а також офіційних осіб Північної Кореї та навіть китайських компаній, пише 24 канал з посиланням на EU Council.

Обмеження зачепили таких людей:

- військової частини, відповідальної за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві;

- високопосадовців провідних компаній енергетичного сектору;

- осіб, причетних до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій;

- двох високопосадовців КНДР.

Крім того, санкції спрямовані переважно проти:

- російських оборонних підприємств;

- судноплавних компаній, які транспортують нафту та нафтопродукти морем, забезпечуючи значні доходи російському уряду;

- хімічного заводу та цивільної російської авіакомпанії, що є важливим постачальником логістичної підтримки російській армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Турійській громаді провели в останню путь воїна Ігоря Корицького
Сьогодні, 16:03
ЄС ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 15:42
У Вишнівській громаді попрощалися з захисником Дем'яном Клейзуном
Сьогодні, 15:20
Повідомили про підозру стоматологині, на прийомі якої померла дитина
Сьогодні, 14:45
З початку року волиняни понад 5 тисяч разів повідомляли про домашнє насильство
Сьогодні, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Турійській громаді провели в останню путь воїна Ігоря Корицького
Сьогодні, 16:03
 0
ЄС ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 15:42
 0
У Вишнівській громаді попрощалися з захисником Дем'яном Клейзуном
Сьогодні, 15:20
 0
Повідомили про підозру стоматологині, на прийомі якої померла дитина
Сьогодні, 14:45
 0
З початку року волиняни понад 5 тисяч разів повідомляли про домашнє насильство
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8