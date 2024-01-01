Повідомили про підозру стоматологині, на прийомі якої померла дитина





Про це пишуть на



За даними слідства, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у Тернополі хлопчику, якому був 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу.



Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер.



За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.



За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України).



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.



Досудове розслідування здійснює Тернопільський РУП ГУНП в області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікарці-стоматологині з Тернополя, під час візиту в якої помер однорічний хлопчик, повідомили про підозру.Про це пишуть на сайті Офісу генерального прокурора.За даними слідства, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у Тернополі хлопчику, якому був 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу.Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер.За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України).Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.Досудове розслідування здійснює Тернопільський РУП ГУНП в області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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