Повідомили про підозру стоматологині, на прийомі якої померла дитина
Сьогодні, 14:45
Лікарці-стоматологині з Тернополя, під час візиту в якої помер однорічний хлопчик, повідомили про підозру.
Про це пишуть на сайті Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у Тернополі хлопчику, якому був 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу.
Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер.
За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.
За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.
Досудове розслідування здійснює Тернопільський РУП ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це пишуть на сайті Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у Тернополі хлопчику, якому був 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу.
Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер.
За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.
За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.
Досудове розслідування здійснює Тернопільський РУП ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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