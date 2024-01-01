У Вишнівській громаді попрощалися з захисником Дем'яном Клейзуном

Дем’яном Клейзуном.



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Дем’ян був 1996 року народження, служив командиром взводу в одній із бойових частин Збройних Сил України.



Прощання з воїном розпочалося біля його рідної оселі, а у місцевому храмі відбулася заупокійна служба, на якій зібралися родичі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. Усім селом у скорботі його провели в останню земну дорогу.



Без чоловіка залишилася дружина і двоє маленьких дітей, які зростатимуть із пам’яттю про свого батька як про взірець мужності та самопожертви.



"Дем’ян Клейзун назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, як вірний син України, справжній патріот і приклад для всіх", - зазначили у дописі.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!!!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 15 грудня, в селі Машів Вишнівської територіальної громади відбулося прощання із загиблим військовослужбовцемПро це написали на сторінці громади у фейсбуці.Дем’ян був 1996 року народження, служив командиром взводу в одній із бойових частин Збройних Сил України.Прощання з воїном розпочалося біля його рідної оселі, а у місцевому храмі відбулася заупокійна служба, на якій зібралися родичі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. Усім селом у скорботі його провели в останню земну дорогу.Без чоловіка залишилася дружина і двоє маленьких дітей, які зростатимуть із пам’яттю про свого батька як про взірець мужності та самопожертви."Дем’ян Клейзун назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, як вірний син України, справжній патріот і приклад для всіх", - зазначили у дописі.

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