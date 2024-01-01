У Вишнівській громаді попрощалися з захисником Дем'яном Клейзуном

У Вишнівській громаді попрощалися з захисником Дем'яном Клейзуном
У неділю, 15 грудня, в селі Машів Вишнівської територіальної громади відбулося прощання із загиблим військовослужбовцем Дем’яном Клейзуном.

Про це написали на сторінці громади у фейсбуці.

Дем’ян був 1996 року народження, служив командиром взводу в одній із бойових частин Збройних Сил України.

Прощання з воїном розпочалося біля його рідної оселі, а у місцевому храмі відбулася заупокійна служба, на якій зібралися родичі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. Усім селом у скорботі його провели в останню земну дорогу.

Без чоловіка залишилася дружина і двоє маленьких дітей, які зростатимуть із пам’яттю про свого батька як про взірець мужності та самопожертви.

"Дем’ян Клейзун назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, як вірний син України, справжній патріот і приклад для всіх", - зазначили у дописі.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!!!


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