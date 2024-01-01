З початку року волиняни понад 5 тисяч разів повідомляли про домашнє насильство





Про це



Зазначають, що у переважній більшості звертаються жінки, однак є виклики і від чоловіків, і від дітей.



За результатами реагування на події про домашнє насильство поліцейські склали 4766 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).



Щодо 4457 осіб прийнято рішення про винесення термінового заборонного припису щодо кривдника. Нагадаємо, що терміновий заборонний припис може містити такі заходи: зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.



Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про вчинення 154 кримінальних правопорушень за ст. 126-1 Кримінального Кодексу, тобто коли йдеться про умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства.



На території обслуговування ГУНП у Волинській області функціонує сектор протидії домашньому насильству в Луцькому районному управлінні та дві мобільні групи реагування на факти вчинення домашнього насильства в Ковельському районному управлінні та м. Нововолинську. Співробітники цих підрозділів також оформлюють протоколи і термінові заборонні приписи, а також проводять широку роз’яснювальну роботу про запобігання домашньому насильству.



Під час цієї роботи поліцейські наголошують, що терпіти насильство – неприпустимо, потрібно завжди повідомляти про ці факти в поліцію за номером 102 або ж звернутись до спеціалізованих служб. Про домашнє насильство можуть заявити також сусіди чи близькі потерпілих: за всіма зверненнями завжди проводиться перевірка. Поліцейські та інші компетентні спеціалісти завжди нададуть вичерпну інформацію про те, як їм діяти і куди звертатись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж 11 місяців 2024 року до органів та підрозділів Головного управління Нацполіції у Волинській області надійшло 5251 повідомлення про вчинення домашнього насильства. Це на 44% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.Про це повідомляють у ГУНП Волині.Зазначають, що у переважній більшості звертаються жінки, однак є виклики і від чоловіків, і від дітей.За результатами реагування на події про домашнє насильство поліцейські склали 4766 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).Щодо 4457 осіб прийнято рішення про винесення термінового заборонного припису щодо кривдника. Нагадаємо, що терміновий заборонний припис може містити такі заходи: зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про вчинення 154 кримінальних правопорушень за ст. 126-1 Кримінального Кодексу, тобто коли йдеться про умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства.На території обслуговування ГУНП у Волинській області функціонує сектор протидії домашньому насильству в Луцькому районному управлінні та дві мобільні групи реагування на факти вчинення домашнього насильства в Ковельському районному управлінні та м. Нововолинську. Співробітники цих підрозділів також оформлюють протоколи і термінові заборонні приписи, а також проводять широку роз’яснювальну роботу про запобігання домашньому насильству.Під час цієї роботи поліцейські наголошують, що терпіти насильство – неприпустимо, потрібно завжди повідомляти про ці факти в поліцію за номером 102 або ж звернутись до спеціалізованих служб. Про домашнє насильство можуть заявити також сусіди чи близькі потерпілих: за всіма зверненнями завжди проводиться перевірка. Поліцейські та інші компетентні спеціалісти завжди нададуть вичерпну інформацію про те, як їм діяти і куди звертатись.

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