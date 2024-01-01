Розповіли деталі розробки української ракети «Пекло»





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Розробка ракети розпочалася у серпні 2023 року після консультацій з військовими. Тоді оператори безпілотників попросили створити «щось» відносно дешеве, з невеликою бойовою частиною та можливістю запустити на кілька сотень кілометрів у тил ворога.



Програма розробки тривала один рік, фінансувалася за рахунок самого виробника та коштувала йому кілька мільйонів доларів.



Спосіб запуску ракети «Пекло» не розкривають з міркувань безпеки. Але в ході подальшої розробки компанія планує зробити можливість старту з різних платформ.



«Пекло» має щонайменше два способи наведення на ціль – інерційну систему та GPS. Інформацію про інші встановлені чи перспективні системи наведення компанія не розкриває, але зазначає, що зараз триває розробка різних варіантів ракети.



Коли виріб був майже готовим, його продемонстрували військовим на полігоні. На одну із демонстрацій було запрошено президента Володимира Зеленського. Видання стверджує, що назву «Пекло» придумав саме він.



Повідомляється, що з початку розробки було щонайменше п'ять бойових застосувань цієї ракети. Одне, попередньо, закінчилося ураженням дорогої російської військової цілі.



Після завершення розробки та кодифікації ракета «Пекло» відразу ж пішла у серійне виробництво. За останні три місяці розробник виготовив близько 100 ракет і зараз збільшує можливості виробництва. Точна ціна однієї ракети не розголошується.



За словами розробника, ракета на 70% складається з українських компонентів, які виробляють державні та приватні компанії.



Раніше у грудні Президент України Володимир Зеленський відзначив

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Програма створення нової ракети «Пекло» тривала один рік і обійшлася компанії-розробнику в кілька мільйонів доларів.Про це йдеться у статті «Економічної правди» Розробка ракети розпочалася у серпні 2023 року після консультацій з військовими. Тоді оператори безпілотників попросили створити «щось» відносно дешеве, з невеликою бойовою частиною та можливістю запустити на кілька сотень кілометрів у тил ворога.Програма розробки тривала один рік, фінансувалася за рахунок самого виробника та коштувала йому кілька мільйонів доларів.Спосіб запуску ракети «Пекло» не розкривають з міркувань безпеки. Але в ході подальшої розробки компанія планує зробити можливість старту з різних платформ.«Пекло» має щонайменше два способи наведення на ціль – інерційну систему та GPS. Інформацію про інші встановлені чи перспективні системи наведення компанія не розкриває, але зазначає, що зараз триває розробка різних варіантів ракети.Коли виріб був майже готовим, його продемонстрували військовим на полігоні. На одну із демонстрацій було запрошено президента. Видання стверджує, що назву «Пекло» придумав саме він.Повідомляється, що з початку розробки було щонайменше п'ять бойових застосувань цієї ракети. Одне, попередньо, закінчилося ураженням дорогої російської військової цілі.Після завершення розробки та кодифікації ракета «Пекло» відразу ж пішла у серійне виробництво. За останні три місяці розробник виготовив близько 100 ракет і зараз збільшує можливості виробництва. Точна ціна однієї ракети не розголошується.За словами розробника, ракета на 70% складається з українських компонентів, які виробляють державні та приватні компанії.Раніше у грудні Президент України Володимир Зеленський відзначив успішні випробування нової ракети "Рута".

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