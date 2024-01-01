П'яний лучанин скоїв ДТП біля Хрінників: травмувалося немовля

П'яний лучанин скоїв ДТП біля Хрінників: травмувалося немовля
У неділю, 15 грудня, близько 11:30, між населеними пунктами Хрінники та Набережне сталася автопригода.

Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Наразі відомо, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів: «Hyundai ix35», яким керував 45-річний житель міста Луцьк та «Hyundai Sonata» під керуванням 27-річної жительки села Лішня.

Водій автомобіля «Hyundai ix35» перебував у стані алкогольного сп’яніння: прилад «Драгер» показав 1,8 проміле.

Внаслідок ДТП травмувалась двомісячна донька водійки: медики у неї діагностували перелом кісток голови, ушкодження мозку, внутрішньо-шлуночковий крововилив. Дитину госпіталізували в реанімацію Рівненської обласної дитячої лікарні.

Слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).


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