На Волині поліцейські знайшли боєприпаси у чоловіка, коли приїхали на повідомлення про домашнє насильство





Про це йдеться на



На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили.



За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.



Окрім того, поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час опрацювання виклику про домашнє насильство співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили за місцем проживання 42-річного жителя Луцького району два корпуси гранати Ф-1, 6 запалів та майже 4 м вогнепровідного шнура.Про це йдеться на сайті Головного управління Нацполіції Волині.На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили.За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.Окрім того, поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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