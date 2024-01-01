На Волині поліцейські знайшли боєприпаси у чоловіка, коли приїхали на повідомлення про домашнє насильство
Сьогодні, 12:00
Під час опрацювання виклику про домашнє насильство співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили за місцем проживання 42-річного жителя Луцького району два корпуси гранати Ф-1, 6 запалів та майже 4 м вогнепровідного шнура.
Про це йдеться на сайті Головного управління Нацполіції Волині.
На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Окрім того, поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це йдеться на сайті Головного управління Нацполіції Волині.
На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Окрім того, поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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