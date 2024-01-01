Правоохоронці затримали підлітків, які заклали вибухівку поблизу харківських райвідділів

Правоохоронці затримали підлітків, які заклали вибухівку поблизу харківських райвідділів
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох неповнолітніх, яких російські спецслужби втягнули у злочинну діяльність проти України.

Про це повідомляють в СБУ.

За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року ці фігуранти підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

Контррозвідка СБУ викрила обох зловмисників «по гарячих слідах». Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру – хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей.

Встановлено, що фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував «свій» теракт, але за інструкцією спільного куратора з рф.

Так, для виконання «свого» завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема, щоб він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації.

Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки.

Потім кожен з фігурантів самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

Також поруч з цими будівлями зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів.

За наявними даними, через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.



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