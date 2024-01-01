Армія КНДР зазнала втрат на Курщині: її доукомплектують

Армія КНДР зазнала втрат на Курщині: її доукомплектують
Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після втрат у штурмах на Курщині.

Про це ">повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР.

Раніше ми писали, що орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становили близько 200 осіб.

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