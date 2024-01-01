Армія КНДР зазнала втрат на Курщині: її доукомплектують





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Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.



Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.



У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР.



Раніше ми писали, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після втрат у штурмах на Курщині.Про це ">повідомило Головне управління розвідки Міноборони.Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР.Раніше ми писали, що орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становили близько 200 осіб

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