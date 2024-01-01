Під Луцьком в ДТП загинув квадроцикліст





Про це повідомляють



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик про автопригоду надійшов о 20:29. На місце аварії виїжджав екіпаж швидкої з Ківерців. По приїзду медики діагностували біологічну смерть 29-річного чоловіка. Внаслідок аварії він зазнав травм, несумісних з життям.



У Головному управління Нацполіції у Волинській області



За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Звірів Луцького району чоловік на квадроциклі влетів у дерево.Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик про автопригоду надійшов о 20:29. На місце аварії виїжджав екіпаж швидкої з Ківерців. По приїзду медики діагностували біологічну смерть 29-річного чоловіка. Внаслідок аварії він зазнав травм, несумісних з життям.У Головному управління Нацполіції у Волинській області повідомили , що водій, керуючи квадроциклом BRP CAN-AM Outlander ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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