Під Луцьком в ДТП загинув квадроцикліст
Сьогодні, 10:00
У селі Звірів Луцького району чоловік на квадроциклі влетів у дерево.
Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик про автопригоду надійшов о 20:29. На місце аварії виїжджав екіпаж швидкої з Ківерців. По приїзду медики діагностували біологічну смерть 29-річного чоловіка. Внаслідок аварії він зазнав травм, несумісних з життям.
У Головному управління Нацполіції у Волинській області повідомили, що водій, керуючи квадроциклом BRP CAN-AM Outlander ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик про автопригоду надійшов о 20:29. На місце аварії виїжджав екіпаж швидкої з Ківерців. По приїзду медики діагностували біологічну смерть 29-річного чоловіка. Внаслідок аварії він зазнав травм, несумісних з життям.
У Головному управління Нацполіції у Волинській області повідомили, що водій, керуючи квадроциклом BRP CAN-AM Outlander ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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